指揮中心打臉黃珊珊「快篩已簽收」！網見配發圖氣炸：時間魔術師

▲台北市府為快篩試劑與中央槓上。（圖／北市府提供）



記者柯振中／綜合報導

台北市府為了快篩試劑與中央槓上，副市長黃珊珊9日說明，衛福部長陳時中承諾提供73萬多劑快篩都沒配發，陳時中卻要她與衛生局人員問清楚，因為9日已送抵某間中學的倉庫，貼文意外引起討論。網友們看出了時間軸上的問題，也直呼「時間魔術師」。

黃珊珊9日表示，陳時中8日告知「提供北市73萬劑快篩」，但從5月4日申請的12.5萬劑，以及中央5月6日來函要撥發的73萬多劑都還沒到貨。

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對此，陳時中10日則回應，快篩試劑9日已經到了聯絡人的倉庫，應該是位在某間中學，由某位教官簽收，黃珊珊應該向衛生局問清楚。

▲從指揮中心製作的圖卡可見，北市的快篩訂於9日、11日、13日配發。（圖／疾管署）



不過，有人看了指揮中心製作的圖卡，配送的快篩試劑數量分別是9日30萬劑、11日23.5萬劑、13日19.5萬劑，加起來確實是73萬劑，但黃珊珊是9日告知「73萬快篩劑沒到貨」，所以並沒有說錯，反而是指揮中心的說法令人費解，「你拿未來才會給的東西說己經發了？」

圖卡曝光後，網友們也留言嘲諷，「諾蘭的電影有沒有看過，鉗形攻勢啊」、「時間魔術師，校正回歸」、「平行時空、平行宇宙，是我們無知不懂」、「奇異博士的時間寶石」、「原來今天才5月10日，那一定是未來的時鐘（時中）穿越過來回答的XD。」

事實上，陳時中先前就曾要求，地方政府應盡快在合理的範圍內提出快篩試劑的需求量，後續會按照排程配發，不可能一次性到位。

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