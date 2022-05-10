公司新人才藝表演「快篩示範」！下秒驚見2條線　整個團隊GG了

▲自行快篩示意圖，圖與本文無關。（圖／翻攝自YouTube／行政院 影音快遞）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣一名女網友在全球商業人士人力平台LinkedIn發文，分享朋友公司歡迎新人時，才藝表演後遇到的尷尬事件。瞬間讓網友瘋狂轉傳，吸引7000多人朝聖留言，直呼「超強大才藝，根本薩諾斯XD」。

「疫情期間發生在朋友公司的事件」，該名網友轉述朋友的經歷表示，有一名新人於疫情期間入職報到，團隊照傳統慣例有新人歡迎會以及新人才藝表演，「這位可愛的新人想不到什麼特別才藝，於是示範教大家進行快篩的一些技巧」。

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▲網友分享朋友公司的經歷。（圖／翻攝LinkedIn）



該名新人立刻在整個團隊前示範如何快篩，以專業的手法將棉花棒插入鼻咽處，教導大家正確的方式，才不會打噴嚏、流眼淚或鼻子痛；沒想到，大家正在敬佩時，新人突然默默說了一聲，「那個…我快篩陽性…」。原PO表示，「於是當天下午整個團隊也直接消失」，好在最後大家都是安全的狀態。

該文被轉至臉書引起7000多名網友討論，「完美示範，讓前輩們記住你」、「表演瞬間滅團不見哈哈哈哈哈」、「我比較想知道怎樣戳不會打噴嚏」、「這個後勁好強」、「那個我快篩陽性，超有畫面」、「不是，我比較想知道不會打噴嚏的小訣竅是什麼」、「其實是競爭對手派來的」、「不是啊，怎樣才不會打噴嚏要說啊」，也有人說，「希望從此警惕該公司不要逼迫新人進行什麼智障蠢才藝表演，來公司報到已經夠緊張還要被當猴子」。

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