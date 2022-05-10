黃珊珊稱中央沒給快篩　北市教官：昨簽收30萬劑「已配發各校」

▲指揮中心提出快篩簽收單，澄清快篩劑已經送達。（圖／指揮中心提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣疫情急遽升溫，部分縣市快篩實名制供不應求，台北市副市長黃珊珊昨（9日）更表示，指揮中心說要發放73萬劑快篩給北市「答應給的都沒給足」，今（10日）傍晚指揮中心再PO出簽收單，上頭寫著「北市某高中5/9已簽收」斗大字樣來澄清，負責簽收的某高中王姓教官也向《ETtoday新聞雲》證實，昨早就收到30萬劑快篩，隨後通報北市教育局疫情辦公室，不清楚為何事情會演變成這樣。

台灣本土疫情延燒，部分縣市快篩實名制供不應求，台北市副市長黃珊珊昨表示，指揮中心說要發放73萬劑快篩給北市，但「答應給的都沒給足」，和指揮中心在空中交火。

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不過，指揮中心今天傍晚PO出簽收單，上頭寫著「北市某高中5/9已簽收」斗大字樣，再度澄清。

▲台北市副市長黃珊珊昨說還沒拿到中央配發的73萬快篩試劑。（圖／北市府提供）

某高中王姓教官稍早接受《ETtoday新聞雲》電訪時表示，昨天上午就收到衛福部的30萬的快篩試劑，也馬上通報北市教育局疫情辦公室，今天則將快篩試劑發送到各級學校，而大同高中已經接受教育局委託，將快篩試劑發送到補習班、幼兒園、國小到國高中，時間已經一個多禮拜，今天並不是首次。

至於為何台北市府今天還否認此事，副市長黃珊珊還說是謠言，該名王姓教官則回覆「這個就不清楚了」。