期間限定老饕首選！慕赫單一麥芽威士忌Ｘ犇鐵板燒　打造極上肉脂珍稀之宴

▲Mortlach慕赫單一麥芽威士忌x頂級鐵板燒「犇」攜手再創「威士忌搭餐」夢幻體驗。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

無論是需要療癒的上班日，或是與重要之人紀念美好時刻，如果單靠珍稀絕釀或頂級佳餚也無法滿足盡興，那麼，就美酒與美食都一起享受吧！擁有近200年歷史的Mortlach慕赫單一麥芽威士忌，醇厚順口的風味早已無須多言，然而慕赫在威士忌界以及饕客心中的地位，不僅僅是因它極為適合佐餐的風味，百年來持續追求極致卓越的堅持與態度，與背負嚴謹評選制度、致力於評鑑美味餐廳的米其林指南，可說是一拍即合。一方霸主之間的惺惺相惜，亦讓慕赫成為2021米其林指南官方威士忌合作夥伴，並推出酒饕也難以抵擋的美食合作計畫！

在酒饕圈頗受好評的Mortlach慕赫單一麥芽威士忌的活動，其宗旨便是與多家追求極致美味的頂級餐廳聯手合作，藉由能擦出多變火花的餐酒搭配，共同為精緻餐飲（Fine Dinning）寫下無法超越的新篇章。這回要與慕赫再度聯手的就是，連續五年蟬連台灣頂級鐵板燒料理「犇」！

在頂級佳餚與絕美佳釀陸續上桌後，一口是帶有星級食感的鮮嫩肉質，一口則是Mortlach慕赫單一麥芽威士忌獨具風格的飽滿肉脂鮮甜酒感，交織出唯有饕客才懂的雙重肉質風味（Meaty），絕對是上回錯過的老饕們，不可再錯失的美食品酩機會！只要在5月份，分別於「犇 安和本館」、「犇 微風信義」和「犇 極上」3間店鋪享用「晚間料理長套餐」，即能同步品飲慕赫16年單一麥芽威士忌15ml試飲酒1杯，與同行另一半沉浸在臻至完美的餐酒體驗中。

「犇」嚴選極上頂級肉品 鐵板技藝將肉汁美味推往巔峰

在台灣頂級鐵板燒料理界獨佔鰲頭的「犇」，不僅以超過30年荏苒的品牌歷史坐穩第一把交椅，始終能帶給老饕一頓飽足與極致滿足的料理體驗，主要來自「犇」一貫嚴選高階食材的堅持，而在烹調手法上則以日式料理精髓為主要概念，並佐以法式創新手法為入口的驚豔感打底，善用「煎、煮、蒸、烤、涮」獨一無二的料理手法，為鐵板上一份份頂級食材，注入豐富且細緻的風味，同時仍保有食材原始的鮮美肉感。

▲▼高檔鐵板燒「犇」烹調頂級肉品的過程，可謂是場感官饗宴。

和其他頂級牛排館與眾不同的是，做為領航業界高檔鐵板燒的「犇」，更講求師傅在餐檯前呈現可謂藝術演出的料理過程，媲美藝術家在作畫時的手勁，時而豪邁時而細膩，而頂級肉品就在檯前老饕們的一聲聲讚嘆中，冒著薄煙、汩汩溢出肉汁，完美降臨在饕客們的面前，可說是「視覺、聽覺、觸覺、嗅覺、味覺」五感皆能有所撼動的極致感官饗宴。

Mortlach慕赫坐擁百年工藝 獨有「肉脂感酒液」名列上流酩家的夢幻逸品

擁有200年歷史與絕釀工藝的Mortlach慕赫單一麥芽威士忌，是蘇格蘭斯貝賽區的達夫鎮中，首座擁有合法執照的酒廠，但看似無異於其他酒廠的規模，卻因為獨有且極其精密複雜的2.81蒸餾工藝，而讓這個酒廠始終披著神秘面紗，甚至連同行都將它譽為「傳奇酒廠」。同時，也就是這個旁人難以複製且企及的2.81蒸餾工藝，讓慕赫的調酒師能汲取獨家比例，運用在單一麥芽威士忌的製程中，成為僅此一家的獨門秘密配方，理所當然也成為百年以來，品酩行家的酒櫃中絕對要收藏傳世的絕釀珍品。

Mortlach慕赫單一麥芽威士忌教人一嚐難忘的口感，主要源自它經過淬煉後的醇厚酒體，以及唯獨品飲慕赫才能得到的獨特油潤肉感香。酒饕都明白，若要塑造自家威士忌絕無僅有的風味，蒸餾器絕對是關鍵核心。據聞，慕赫就是靠著酒廠獨創蒸餾技術，再加上蒸餾過程中佔據最重要角色的小型蒸餾器「Wee Witchie小女巫」，才能將層次飽滿的原酒，額外增添令人上癮的渾厚肉脂（Meaty）口感！隨著老饕們各自偏愛的品飲習慣，慕赫無論是純飲或加水，皆有它各異其趣的迷人風情，而從慕赫被威士忌權威Dave Broom譽為「達夫鎮的野獸」的盛讚中，亦不難領略它經典又傳奇的曠世地位。

▲慕赫品酩套餐中的「魚籽雲丹鳥巢海膽蛋」宛如藝術品，視覺、味覺都得到極高享受。

期間限定活動 要讓好奇已久的老饕得到滿足的答案

饕客們若是特別選在此時朝聖，就能享受「慕赫x犇」連袂限定的「晚間料理長套餐」。首先，主餐部分的牛排，是「犇」特別與熊本及北海道和牛牧場合作，全年365天供應不間斷，且都經由低溫冷藏熟成18天，此款肉質的特色就在於它密而平均分佈的油花，正適合在餐間淺嚐一口慕赫16年單一麥芽威士忌，讓圓潤飽滿的琥珀色酒液包覆著肉脂般鮮甜的醇厚風味，因以雪莉貴族Pedro Ximenez與Oloroso浸潤後的雪莉桶100%完整16年熟成，尾韻更將呈現多層次的輕盈花果風格，以悠長且豐潤的甘甜感在味蕾喉間作結。

鐵板上的鮮美肉汁和著令人沉醉的肉脂酒香，如果難以想像威士忌將如何與頂級牛肉纏繞出相互交疊的Meaty極饗滋味，那麼或許唯有期間限定的「Mortlach慕赫x犇」，能給予所有帶著疑惑前去的饕客，一份最貼近完美的滿意答案。

【活動資訊】

於2022/5/9-2022/5/31為止，至以下犇餐廳預約享用晚間料理長套餐(NT$2,880 +10%/人)，即享慕赫16年15ml試飲酒乙杯。慕赫x犇限定套餐菜單可能依照店鋪的不同因此有所異動，實際菜色以餐廳現場為準。

犇 鐵板燒 安和本館

地址：台北市大安區安和路一段102巷2號

訂位電話：02-2703-2296

犇 微風信義館

地址：台北市信義區忠孝東路五段68號4樓

訂位電話：02-8786-0203

犇 極上 BEN Teppan Suprême

地址：台北市信義區松廉路3號1樓

訂位電話：02-6617-0280

【禁止酒駕 未滿18歲禁止飲酒】

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