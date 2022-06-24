酒精調製威士忌「大賣黑心假酒3萬瓶」　百萬設備6／30拍賣

▲彰化分署將拍賣製酒設備。（圖／彰化分署提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣花壇鄉金裕晟酒業公司3年前涉嫌以食用酒精、香料調製成威士忌及高粱酒出售3萬多瓶，葉姓負責人涉違反食品衛生管理法與加重詐欺等罪被起訴，製酒設備也被沒收，行政執行署彰化分署將於6月30日(四)上午10時，在分署3樓公開拍賣， 35萬元起標，歡迎有想汰換老舊設備或擴廠需求的合法製酒業者或民眾參與競標。

▲彰化分署將拍賣製酒設備。（圖／彰化分署提供）

執行官阮蕙芳表示，葉姓負責人原經營銅業公司，因見製酒銷售有利可圖，於2016年8月間另外成立酒業股份有限公司，雇用製酒師以食用酒精、香料調製風味近似真酒的威士忌及高粱酒裝瓶，虛偽標示為進口酒出售，涉犯刑法339條加重詐欺罪，以及食品安全衛生管理法第15條販賣攙偽或假冒食品罪。

▲金裕晟酒業被查獲涉嫌製造假酒。（資料圖／彰化地檢提供）

阮蕙芳指出，本次拍賣的製酒設備存放在花壇鄉公司廠房，經現場履勘各項機具外觀大致完整。值得一提的是其中1台「貼標機」僅使用1年，依當時原廠未稅價即逾百萬元，且經鑑價報告機況近似新品，有興趣的製酒相關業者千萬別錯過這次撿便宜的好機會，詳細資訊及照片請參考分署官網動產拍賣公告或臉書，亦可逕詢承辦股(乙股)書記官。

▲彰化地檢查獲涉嫌製造假酒。（資料圖／彰化地檢提供）

彰化分署提醒，本次變價方式兼採現場投標及通訊投標，民眾可於6月30日上午9時30分持身分證明文件親至分署3樓登記，並應繳納保證金5萬元，即可入場喊價競標，參與民眾應全程配戴口罩並配合量體溫，如有發燒情形請勿入場。考量疫情因素或不便到場者，民眾亦可採通訊投標方式，相關應附文件可至分署官網通訊投標專區下載。