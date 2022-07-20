【廣編】麥卡倫M Collection馭無形為有「型」　攜手大師體現六大標柱精神

【廣編特輯】

圖、文／麥卡倫提供

《不以規矩，不能成方圓》，麥卡倫以「The Six Pillars 六大標柱」作為精湛釀酒工藝的核心，支撐起其方圓世界，是成就卓越非凡的基石，2022年麥卡倫推出全新系列 ー《M Collection》，意在彰顯廣受讚譽的麥卡倫六大標柱，並與法國頂級水晶品牌Lalique萊儷合作，由知名創意總監 Fabien Baron設計出代表六大標柱的六面水晶酒瓶，完美體現麥卡倫百年釀酒工藝。

2022年率先推出《 麥卡倫 M Collection - M 》、《 麥卡倫 M Collection - M Black 》、《 麥卡倫 M Collection - M Copper 》，《 麥卡倫 M Collection – M 》代表六大標柱的「渾然天成的自然酒色」，酒色完全來自珍貴橡木桶，以時間換取天然色澤，從清澈明亮的橡木原色到深邃迷人的桃花心木色，完全不添加業界常使用的焦糖調色；此外，以100% 頂級初次雪莉橡木桶所釀造出的純天然酒色，其珍稀的威士忌在手工打造的透明萊儷水晶瓶中閃耀著光芒，完美詮釋自然酒色的概念。

另邀請Nick Knight以抽象、表現主義的風格創作一系列照片與影片，在創意設計、水晶工藝與時尚攝影三領域神級大師的加持，彰顯出本系列無與倫比的工藝價值與精采創意、卓然不凡。

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