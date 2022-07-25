經典黑牌夏天John喝？爽加「酸梅、小熊軟糖、水果軟糖」Angelina、小吳表示很可以

消費中心／綜合報導

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今夏最潮黑牌特調，由「你」來決定！近期IG掀起一股黑ball狂潮，誰說悶熱的夏天，威士忌只能有一種喝法？最近許多藝人和KOL紛紛以經典Johnnie Walker Black Label，翻玩出最不一樣的獨創調飲，喜歡什麼風味就大膽嘗試，以最Chill的態度把「各種元素」率性丟進杯裡，與經典黑牌迸撞出最驚喜的火花！

說到創意「玩酒」你會想到誰？拍過許多輕鬆小酌影片的超夯YouTuber「見習網美小吳」，翻玩起Johnnie Walker Black Label，果然很有他古靈精怪的FU！他笑說自己不僅酒量變好，酒膽也沒在怕，這次挑戰翻玩經典，特別選擇「水果軟糖」當做代表他自己的特調元素！只見他先帥氣地把經典黑牌、氣泡水一起倒入冰塊杯中，接著拿起軟萌軟萌的水果糖丟進杯裡，營造出超意外的反差萌！

時尚陽光女神Angelina則是展現難得的十足帥勁，來搭配她特別選擇的Johnnie Walker Black Label，同步展現她辣翻夏天的獨特配方！沒想到代表Angelina的特調元素，竟然是色彩繽紛的「小熊軟糖」！？原來散發出甜香的小熊軟糖，能為黑ball加入甜美層次，喝起來也更加清爽，充滿甜度的黑ball，就如同女神的笑容一樣甜美。

除了KOL的獨創翻玩喝法，《東森新聞雲ETtoday》小編也親身嘗試多種搭配方法，每種食材與Johnnie Walker Black Label搭起來，都有它們令人驚豔、記憶點超高的風味，以下3種則是小編最推薦大家一定要試試的元素。

在地台味／酸梅＋Johnnie Walker Black Label

這個獨創喝法，要特別感謝「布萊克薛薛」的貢獻！他在影片中丟進的元素，仔細一看竟然是瞬間讓人分泌口水的最台「酸梅」！小編試過以後發現，原來酸梅竟然可以為滑順濃郁的經典黑牌，帶入鹹甜帶酸的風味，如果家裡有吃不完的酸梅，推薦可以試著混搭一下，揪朋友一起徹底釋放微醺台味！

成熟氣息／薑片＋Johnnie Walker Black Label

別以為辛香明顯的薑片會與威士忌搶味，其實微辣的薑味搭上帶著豐富水果氣息的經典黑牌，兩種風味正好衝突結合，無論是香氣與口感都意外地交疊繚繞，讓人忍不住一口接一口地喝，完全不嗆鼻的大人味黑ball，要讓本格派的威士忌控也欲罷不能！

妹仔味／芒果＋Johnnie Walker Black Label

台灣的夏天什麼沒有，「芒果」最多！這款黑ball正適合喜歡甜甜味道的女孩們，軟甜芒果可以緩解威士忌辣味，喝起來更順口！不習慣威士忌味道的新手，也很推薦以這款黑ball特調入門，說不定就此深深愛上Johnnie Walker Black Label能與各種元素都相融加乘的風味。



看到這裡，是不是也迫不及待想創造屬於自己的黑ball？別讓以上這些示範框住了你，黑ball其實正沿襲自Johnnie Walker經典的「keep walking」精神，無論喜愛威士忌、白蘭地、啤酒或紅白酒，只要能跳脫過去喝法，就等於追上了黑ball想為當代帶來的「翻玩經典、我選我路」全新詮釋！大膽放肆地以手邊的元素食材和各種酒款尬一夏，來杯專屬於自己的「翻玩經典」，消暑之餘還能成為與朋友聚會時的超嗨潮飲和玩樂話題！

之所以能與各種風味元素百搭，創造出驚喜感，這都得歸功於熟成逾12年的威士忌Johnnie Walker Black Label，在Johnnie Walker家族多年不容妥協的品質堅持，才得以代代相傳、在酒史上佔據經典不朽的地位！Johnnie Walker Black Label最讓人念念不忘的就是它鮮明香甜、細嘗卻又深邃複雜的滑順口感。嚴選12年以上的黑牌，初嚐帶有絲絨般的豐富醇厚口感，接著湧上的是擁有迷人層次的濃厚煙燻味，混合著清新豐富的水果氣息，濃郁的香草，最主要的麥芽甜香更是餘韻繚繞。這次翻玩經典體驗最讓人驚喜的是，在加入喜愛元素、調成專屬於自己的黑ball後，竟能在額外增添不同風味之餘，還保留下Johnnie Walker Black Label原有的絕美酒感！

儘管對於重視儀式感的酒饕來說，純飲或加冰都是經典又具質感的保證，但經典不敗的味道喝久了，偶爾是不是也想「調皮」一下？那麼就把各種食材準備起來，這個夏天隨時都能與Johnnie Walker Black Label一起玩出更吸睛、更浮誇的喝法。

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【禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒】