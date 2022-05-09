虎爺公香油錢也敢偷　店員發現南警循線緝捕送辦

▲林姓男子在中西區開山路「大埔福德祠」參香，以香腳為工具，以撥夾方式來竊取虎爺公香爐前之香油錢1600元得逞，市警二分局警方循線將他緝捕到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一名林姓男子常如遊民般，於台南市各區活動，5月1日下午徒步前來中西區開山路「大埔福德祠」參香，竟趁四下無人注意之際，以香腳為工具，以撥夾方式來竊取虎爺公香爐前之香油錢1600元得逞，市警二分局據報深入追查，循線將他緝捕到案，但錢早已花光。

市警二分局警方指出，案經廟方報警，博愛所員警受理後立即調閱周邊監視器，也即鎖定林嫌之衣著特徵，惟因其居無定處、如遊民般四處躲藏，無法具體掌握其行蹤以查緝到案。

博愛所長陳柏文研判其行竊得逞仍可能再度前來犯案，乃採取堅壁清野策略，將該竊嫌之穿著及身型，編輯製作成查緝專刊圖檔，並由各警勤區員警全面針對北門路、青年路、開山路沿線之各商家廣為宣導提醒，並要求各商家如有發現竊嫌行蹤立即與派出所聯繫。

在博愛所員警綿密之宣導下，開山路之某店家店員在5月6日下午，發現圖檔中之林嫌竟於店外逗留，其乃立即撥打派出所電話。警方到場後四處搜尋，終於在東市場內發現林嫌行蹤，並將其帶回調查。在警方出示其行竊之具體影像，並調查發現其身無分文，不排除是想再重計故施伺機犯案，幸經警方立即查捕到案。全案依涉嫌竊盜罪嫌調查送辦。

第二分局表示，林姓犯嫌雖為警方查獲送辦，惟不排除其尚涉嫌其它案件，民眾如有相關線索均可與二分局博愛派出所聯絡(06-2287553)；也提醒各廟宇針對香油錢箱等處所，應特別注意安全防護作為，如避免柵欄間隔過寬、加裝適度之警鈴警報設備等，均可有效防止宵小覬覦犯案。