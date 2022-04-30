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抓移工「未篩檢」2警確診　移民官接手「集檢所外防逃」傻眼了

▲移民署台南專勤隊派員前往衛政機關管轄的集中檢疫所外24小時輪班，監管遭隔離移工的生活作息，引起專勤隊員工不滿。（圖／翻攝自GOOGLE地圖）

▲移民署台南專勤隊派員前往衛政機關管轄的集中檢疫所外24小時輪班，監管遭隔離移工的生活作息，引起專勤隊員工不滿。（圖／翻攝自GOOGLE地圖）

記者林悅／台南報導

台南市永康分局查獲多名失聯移工，沒想到失聯移工檢驗確診，造成辦案的員警也染疫，由於該批移工移送移民署台南專勤隊，專勤隊將移工送台南醫院新化分院PCR，最後才送集中檢疫所， 一來一往更擴大台南市警方及專勤隊人員染疫風險，目前規劃專勤人力前往集檢所外24小時站崗維安，引起基層人員不滿。

據了解，永康分局轄內一派出所所長，4月24日率員警緝獲多名失聯移工，在偵訊後移送移民署台南專勤隊收容，惟衛生局在第一時間並未匡列本案查處的官警，分局自行予以3天防疫假，但27日傳出有人身體不適，全員經PCR採檢，結果共有2人陽性確診。台南市警局才改變作法，針對有症狀的外籍移工提供快篩試劑，再將檢測陰性結果隨案移送給專勤隊。

移民署台南專勤隊獲悉後，傳出要求基層停止休假，派員前往衛政機關管轄的集中檢疫所外24小時輪班，監管遭隔離移工的生活作息，引起專勤隊員工不滿。

台南專勤隊回應指出，有關本案後續應處作法，台南隊係為避免確診移工再次失聯，造成社區感染擴散，因此規劃人力前往檢疫所維護安全，前往執勤同仁均有提供充足防疫裝備，並提醒同仁落實各項防疫作為。

另外，台南隊已完成內部辦公環境清消作業，嚴格執行人員進出管制，並主動提供快篩試劑予同仁自我監測健康狀況，並落實中央疫情指揮中心公告指引及台南市衛生主管機關指示辦理。

▲台南市議員陳怡珍關心台南市警局員警染疫情況，希望市警局長方仰寧多關心員警防疫措施。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市警局長方仰寧面對市議員陳怡珍之質詢，坦承已有4名員警染疫，其中有1位內勤、3位是外勤人員，皆為輕症。（圖／記者林悅翻攝）

有關台南市警方傳出有人確診，29日台南市警察局局長方仰寧證實目前已有4名員警染疫，其中有1位內勤、3位是外勤人員，皆為輕症，已啟動關懷慰問機制。

警察局長方仰寧表示，因為一個所的警力有限，只要成為密切接觸者就要被隔離、減少人力，因此採取相關防疫措施，拜託員警人員們相忍為防疫，也會降載一些不必要的工作。

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