南警祝偉大母親「柿柿」如意！　 紅柿手工香皂禮盒讓母親節祝福滿滿

▲台南市警局長方仰寧挑選優質康乃馨並親自裁剪包裝，也特別準備了柿柿如意手工香皂禮盒，並逐一貼上祝福貼紙，祝福滿滿，充滿香氣令女性同仁十分感動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局長方仰寧，在母親節前夕，特別感謝女性人員對於工作與家庭的付出，精心設計送給女性員工特別的母親節禮物，並鼓勵未婚女性同仁，早日成家育子。

方仰寧局長特別挑選品質最優的康乃馨並親自裁剪包裝，要把最好的花送給同仁，另外也特別準備了柿柿如意手工香皂禮盒，並逐一貼上祝福貼紙，祝福滿滿，充滿香氣。

5日上午台南市警局利用週報時間提前慶祝母親節活動，方仰寧局長表示，為了表達對女性同仁的尊敬和感謝，本來要親自向每位女性同仁逐一獻花，考量疫情的關係，所以特別請各單位主管幫忙轉送。

以往警察局都是向廠商訂花束來送女性同仁，今年因為疫情沒有辦法親自把花送到每一位女性同仁手上，所以改變方式，方局長特別挑選最好的康乃馨、滿天星及卡斯比亞等花，利用空檔時間，親自配色、裁剪及包裝花束來代替，經過不斷練習，終於完成美麗的康乃馨花束，藉此表示對女性同仁最大的敬意。

方仰寧局長表示，媽媽是世間最偉大的人，尤其是在警察機關服務的女性同仁，身兼二職，女性同仁須奔波於家庭及工作中，與男警同樣24小時輪值服勤，維護社會治安，所以男性同仁要好好愛惜太太，也要孝順母親。為人媽媽每天心裡希望的就是全家平平安安、事事如意，因為疫情的關係，要常常洗手，所以今年特別選了有紅柿造型的手工香皂禮盒，來祝福所有女性同仁平平安安、「柿柿」如意，母親節快樂，也要常關心父母。

多位女性同仁表示，收到方仰寧局長的花已不是第一次，但從沒收過方局長親自包裝的康乃馨花束，真的很特別，也很感動，謝謝方局長的用心！另一位同仁也說，看了方局長親自包裝康乃馨花束的過程，看到方局長滿頭大汗的畫面，體會到局長「鐵漢」之形象外，也有柔情的一面，真的很暖心，一輩子會記得！也有同仁講，很開心在這個時候收到局長的花，疫情嚴竣能健健康康收到局長的祝福，真的很療癒，心意勝於一切！收到柿子手工香皂禮盒的同仁，笑容滿面，表示與以往的禮物真的很不一樣，祝福滿滿，充滿香氣，並可於疫情期間，加強個人手部清潔，實用性滿分。

母親犧牲奉獻的精神令人推崇與尊敬，不僅係家庭中的安定力量，亦是社會穩定的奠定基石，警察局藉由康乃馨花束及柿子手工香皂禮盒將感恩之心化為實際行動，向勞苦功高的女性同仁致上最高的敬意與謝意，把溫暖傳遞給每一位女性同仁，在工作之餘能多注意身體健康，保持愉悅的心情，擁有健康美麗人生，繼續守護台南市治安與交通。