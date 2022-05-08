被控介入勞力士買賣糾紛...台南警嗆「列警示帳戶」　遭記申誡2次

▲網友在臉書社群PO文指控台南市警五分局員警，介入友人的民事買賣糾紛，該員警私訊當事人，揚言將網友直接列為「警示帳戶」。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

記者林悅／台南報導

有網友臉書社群PO文指控，台南市警五分局員警介入民事買賣糾紛，員警還私訊表示要請其友人製作筆錄，並揚言將網友直接列為「警示帳戶」，網友質疑該員警未依法行政，市警五分局指出，本案張姓員警是受託幫友人查證是否遭人詐騙，惟其溝通過程未僅守份際，遭人非議影響警譽，將記申誡2次處分以示警惕。

網友PO文指控：「3/12某台南酒店老闆娘密我，說要購買我家父的勞力士手錶，但卻因為她人在台南，所以要我南下跟她面交，我也幫她保留了並且安排3/25下去，因為這時間拖太長，二來台北下去一趟很遠，因此我要求她匯款訂金一萬，也有通話告知訂金就是我若毀約就賠她兩倍，相反的她若毀約訂金將沒收。但3/25面交的時候，我們到高雄Rolex rsc面交，足足3小時時間，錶也是真的，家父當時購買的發票配件什麼都齊全。她卻又說因為手腕太小尺寸不合，所以就毀約了，表明自己不能購買，我也明白告知，訂金意義就是我為她保留，如果我提早賣別人，那我賠兩倍，但反之她若毀約，訂金我就不還了，因此我沒收了一萬訂金。

網友表示：「當下情況都說好，但是隔天台南市某警官利用職務之便，用臉書私密我，對我告知要將我帳戶列警示帳戶，但其實明白都知道民事上糾紛，這位警官卻揚言要她朋友做筆錄，且要直接列我帳戶為警示帳戶，面對這樣的對話，明明就是毀約的糾紛，卻因為這位酒店老闆娘認識警官就升級成了刑事案件？而這位警官還親自私訊我要直接列警帳戶，這還是依法行政嗎？Rsc驗證是真品，也特別安排時間下去了，再者也為她保留了大半月，換來的是說我知民法然後詐騙她？各位認為呢？5/6我果然就收到了台南五分局警局通知書-詐欺與妨害名譽。」

「試問：如果一般民眾因為訂金問題，到了警局報案，會直接升級成詐欺嗎？還是僅僅因為認識警官，所以變相受理並且升級？試問：現在警官都能利用職務之便，用個人臉書帳號私密說要直接列警示帳戶嗎？都不是由公家機關發文告知，而是私底下私訊，並用威脅的口吻告知嗎？試問：我從頭到尾都僅僅因為事情發問，在社團內貼出對話內容詢問該怎辦，這個老闆娘真實姓名，頭貼她也沒放，也沒公告她是誰，到頭來卻成為妨害名譽了？前陣子還在笑華燈初上怎麼那麼扯，電視劇才會有的情節，現實生活都被我遇到了」。

PO文一出引起網友熱議，網友表示：「一萬換刑事罪行定讞！非常划算，我告訴你我要是那個小姐絕對不會跟你和解」、「笑死我，你是親友團膩，一直護航女方」、「這種是要什刑事罪行定讞？！唬誰呢！你應該是買家那邊的無知小朋友吧，跟那個警官一樣無知，都什麼時代了，還想用以前售服恐嚇」、「手中證據齊全，就可直接上地檢署按鈴對這警員提告，不需要再透過警方提告，以免官官相護吃案」、「台南5分局耶」、「告了不一定起訴，起訴不一定成立」、「警察這樣喬事情沒問題嗎？不按條例做事的嗎？現在資訊這麼透明還想要當黑警？」

「勞錶帶太長可以改啊！裝笑為」、「買勞力士卻為了1萬塊而起爭執？蠻好笑的」、「當下不買就不買，1萬扣除車馬費還有檢驗費那些成本不就好了嗎？還要把事情搞那麼複雜」、「對於這種私下聯繫替所謂朋友處理恐嚇的警員，直接具名督察室檢舉」、「我不知道你有沒有贏面，因為你白紙黑字上沒提到交易不成功訂金一萬元沒收，你說通話記錄有，那你跟對方通話有錄音了嗎？假如，你這重要部分沒錄音，會變成你很吃虧，因為你拿不出任何證據，反而是你不利，還有那個警察慘了，他淌了一場大渾水，他自己也很有事了…」、「錶帶可以調整啊⋯⋯好無言」、「警察名聲越來越臭囉」、「好厲害哦有認識的就是不一樣，後台好像硬硬，等後續」、「警察就是大」、「我比較想知道哪位警察大人，好大的官威」…。

也有網友認為：「買家一開始也沒說是要自帶，在沒有講明的狀況下，買來送人也是有可能，到後來說自己手腕太小真的很牽強，畢竟是可調式錶帶，而她在面交驗貨前也有機會去專賣店試戴的機會，不用等到花了3小時驗錶才在說些有的沒的，擺明硬凹又不甘願1萬元定金拿不回，才私下找人喬事，就是想嚇嚇賣方會不會看到警察出面就退錢，賣方如果不想再花時間應付，就扣掉車馬費把剩下的錢退她吧，如果想讓她踢鐵板，就申訴警察讓她曉得你不是軟柿子」；也有網友：「只要本身認為被受騙，都能上警局報案，會不會成立詐欺就看檢察官怎麼認定，並不會認識警察就會升級，而這位警官利用職務之便對於他人行為，可以向警察局督察室申訴，至於在任何場合沒告知任何人對方真實姓名，妨害名譽到法院那邊會不起訴處分」。

台南市警五分局指出，本案緣於2022年3月12日，五分局張姓員警接獲買主葉小姐以通訊軟體LINE詢問，欲於網路購買二手高價手錶，因擔心遭賣方詐騙，且賣方自稱警察人員，故聯絡張員協助確認賣方身分。張員即以臉書Messenger通訊軟體，私訊賣方詢問警專期別、服務單位及警用電話號碼等，張員了解後，告知葉女應非詐騙，直至雙方面交前，均未介入葉女與林民間之手錶買賣交易。

後因買賣雙方面交時發現手錶尺寸不合，雙方未完成交易，惟賣方拒不退還訂金新台幣1萬元，故請求張員協助。張員認為本交易因尺寸不合買方無法履約，賣方拒絕退還訂金之行為不合理，且自稱警職人員，擔心此事會對其工作造成影響，故傳簡訊提醒賣方，葉女將提出告訴，可能遭列警示帳戶。

經查張員自稱與葉女結識於2014年間，因偵辦案件之需，與該案被害人葉女互留聯絡方式，惟張員未能謹守分際，甚至傳簡訊表示將請葉女提告，並將賣方列為警示帳戶等語，造成民眾非議，且將對話截圖於網路公開，處事不當屬實，影響警譽，已予張員申誡二次處分，以示警惕。

本案葉女認為賣方行為涉有詐欺情事，堅持對賣方提出告訴，五分局依規定程序受理，已通知當事人前來說明，並依法送辦，全案靜待司法調查。