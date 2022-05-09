迎國際護師節　各界為東馬加油打氣

▲台東的愛心人士送來點心飲料，在國際護師節前夕為護理人員加油打氣。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

隨著疫情日益緊繃，護理人員的工作壓力更加沉重。除了原來的急重症病人的照護外，這2年來增加的篩檢及疫苗業務，已讓他們分身乏術。近來台東COVID-19病患逐日爆增，大量的疑似及確診新冠病患湧入醫院，不僅讓醫護人員忙的不可開交，更深陷在染疫的風險中!醫護人員在忙碌的同時，從上週起陸續有台東的愛心人士送來點心飲料，在國際護師節前夕為護理人員加油打氣！

每年5月12日是「國際護師節」，是為紀念南丁格爾女士一生為護理奉獻，以她的生日而制定。全世界以這天來共同表彰護理工作的使命與專業。

在這疫情嚴峻的階段，各界一起慶祝國際護師節，並關心護師們的辛勞，顯得格外有意義！也是疫情下的受災戶鐵板燒店長陳仕倫卻抱著人飢己飢的精神，與熱心公益的超商郭俊賢、張嘉玲店長夫婦，於上週一起送來飲料冰品為馬偕加油!

寶桑警友站長簡敏峰，9日也送來二百份的飲料、點心及提神食品，在國際護理節這重要日子慰勞最辛苦的醫療人員。家住在台東部立醫院對面的簡站長，每日看到一堆病患來快篩站，護理人員要頂著大太陽，穿著防護衣整身大汗看著很心疼。

於是就與站友們討論，發起慰問護理人員的活動，連續3天捐點心飲料給台東3家專責醫院。而同樣為善不落人後的台東店家麵麵聚道，繼寶桑警友站之後也加碼捐贈。位於台東馬偕內部的統一超商東偕店，也將在5月12日護師節當日贈上班的護師們2百杯珍珠撞奶，令人非常窩心!