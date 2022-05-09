關懷部落行的需求　台東噗噗共乘轉型邁向幸福巴士2.0暖身

▲噗噗共乘轉型邁向幸福巴士2.0。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為解決偏鄉行的問題，台東縣延平鄉自4年前推動延平小黃，是台東縣第一個推動幸福巴士的鄉鎮，至今已有12個鄉鎮幸福巴士投入服務，其中幕後最大的推手，就是長期重視偏鄉交通的公路總局高雄區監理所所長李瑞銘。

為持續了解偏鄉公共運輸服務情形，高雄區監理所服務團隊特別前往延平鄉進行關懷行程，拜會台東縣第一個由在地NGO社會團體成立市區客運業-巴喜告原住民協會，由所長李瑞銘與牧師凱方雙方就未來噗噗共乘轉型為幸福巴士2.0後相關營運方式進行意見交流。

李瑞銘服務團隊並實地走訪噗噗共乘示範點「鸞山文健站」及「鸞山國小」，關懷訪視長輩們搭乘情形，以做為後續協助營運團隊精進服務模式參考，對於提供幸福巴士服務部落的VUVU們都表示非常肯定。

李瑞銘表示，未來幸福巴士路線可依民眾需求滾動調整，在公路總局經費支持下，繼續為延平鄉親提供就醫、就學運輸服務。

文健站督導王伊萱表示，以往都由文健站照服員開車接送長輩，現在有了噗噗共乘服務不僅減輕的同仁的負擔，也讓長者更願意出門走走，確實是相當不錯的服務。

鸞山國小校長田桂香說，村落家長常忙於工作，有了噗噗共乘幸福巴士服務，孩子們不僅能準時到校，也更安全，表示肯定公路總局提供偏鄉民行的服務。

李瑞銘補充說明，噗噗共乘即將轉型為全國首創幸福巴士2.0 加強版，從「延平鄉」出發，由公路總局輔導的在地(NGO)巴喜告原住民關懷協會及個人成立市區汽車客運業共同參與偏鄉公共運輸，由在地人服務在地人、讓在地夥伴成就在地共好，並走進「卑南鄉」共同生活圈，透過調整公路客運「8117」路線，整合幸福巴士2.0服務，提供跨域無縫轉乘公路客運，讓偏鄉居民也能享受到行的便利。