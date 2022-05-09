優質環境教育學習　台東縣推「卑南遺址公園」等8場所

▲優質環境教育學習，台東縣推8處場所 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為提供優質的環境教育課程與服務，共有台東縣環境教育中心等8處環境教育場所共同推動，環境教育主題包含6大領域，台東縣環境保護局表示，110年度共有107組外縣市遊客團體，共計5,333人次參與，想了解所有環境教育場域的最新活動資訊，歡迎上「台東環教遊學趣」臉書粉絲專頁查詢(https://reurl.cc/XjDDyg)。

台東縣政府表示，台東縣內擁有8處以上的環境教育推動場所，能提供優質的環境教育課程方案，讓參與的學員可以親身感受與學習到永續發展、永續生活及尊重文化多樣性所需的知識與技能，與如何落實於生活中的方法。

環境保護局說明，縣內8處環境教育設施場所，包含台東縣環境教育中心、國立台灣史前文化博物館、卑南遺址公園、永安社區環境教育園區、知本自然教育中心、小野柳自然教室、台東縣自然史教育館及成功海洋環境教室，環境教育主題包含6大領域，橫跨氣候變遷、自然保育、公害防治、環境及資源管理、文化保存、社區參與等，歡迎民眾、學校或團體走訪環境教育場域學習。

環保局呼籲，對環境教育相關議題有興趣的民眾，歡迎搜尋「台東環教遊學趣」臉書粉絲專頁(https://reurl.cc/XjDDyg)，可以快速取得所需資訊，方便規劃環境教育遊程，一起邊玩邊學習。