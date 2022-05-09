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台東+276！綠島新增17確診　2養護機構再添16例

▲台東今日+276。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東今日+276。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣9日新增276名確診者，242名民眾戶籍或居住地分在台東、34名為外縣市醫院通報。從疫調結果初步推論，年齡介於0歲-91歲。其中有102例屬居隔者確診，社區感染人數為140人。另外，綠島今日新增17例確診個案，多為先前確診的幾間潛水民宿業者衍生及有一家7口親友間接觸傳染確診。全縣目前累計居隔共4550人，1125人仍隔離中。

台東縣衛生局針對馬偕病房群聚事件說明，上週五接獲馬偕醫院通報住院個案發燒安排PCR採檢確診後，立刻安排同室病人及陪病者共5人採檢，有4人確診。後續擴大採檢對象總計篩檢82人，共15人確診(病人7、陪病5、員工3)，另有1名發燒外包清潔人員快篩陽性待PCR報告中。目前馬偕醫院依照感控管理流程，立即針對篩檢確診病人進行分艙分流管理、該樓層也暫時不入住新病人，同時調整全院各單位人力配置 (未讓確診護理人力提前返回工作)。

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另外，縣內目前2間養護機構群聚事件。第一間機構，有一住民身體不適住院前採檢確診、加上昨日醫事檢驗所和醫院進行定期採檢，第一間養護機構今日新增14名確診個案(員工2名、住民12名)。截至目前該機構共累計確診134名 (工作人員：36名、住民：98名)，其中86人已使用抗病毒藥劑，後續仍持續安排定期PCR複檢。另一機構今日新增2名密切接觸的住民隔離期間有發燒後採檢確診 (陰轉陽) 情形，目前該機構已累計13人確診(員工6例、住民7例)，針對今日新增個案已請醫院盡快評估是否用藥。衛生局及社會處仍持續監控機構內群聚員工及住民交流狀況、落實環境清潔等感控流程，避免群聚擴大。

今日校園新增今日校園確診新增26生、3師，累計共301生、31師。在調整停止實體上課學校部分， A＋文理短期補習班延長停課至5/15。新增停止實體上課的學校則有關山鎮立幼兒園1班級及武陵國小1班級停止上課至5/9、大武鄉立幼兒園1班級、東大附小1班級及蒲公英種子幼兒園則停止上課至5/10，目前全縣計有14所國中小(含附幼、鄉鎮市利幼兒園、文理補習班及安親班) 暫停實體上課，另38所學校則為部分班級停課。

另外，針對今日媒體報導衛生局防疫專線人力僅有2人接線部分，衛生局說明，面對疫情的持續嚴峻，衛生局設有防疫專線、居家照護專線、各地方衛生所都備有相關防疫專線服務以及1999也投入服務，協助民眾諮詢，民眾可善用各種諮詢管道。其中，台東市確診狀況較為嚴峻，衛生局也早已協調人力協助台東市衛生所進行疫調及快篩試劑的遞送等服務，若有延遲的狀況敬請鄉親主動通報。

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