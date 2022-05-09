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2022台東藝術節　早鳥8折優惠至5月底止

▲胡德夫在記者會上獻唱。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲胡德夫在記者會上獻唱。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府文化處9日於台東藝文中心舉行2022台東藝術節開賣記者會，縣長饒慶鈴指出，「台東藝術節」是東台灣具指標性的表演藝術盛事，今年邁入第12屆，從7月至11月陸續展開10場精彩的演出，包含戲劇、音樂、舞蹈、新馬戲和親子等多元的節目類型，文化處會加強場館防疫措施，讓民眾安心欣賞演出。

饒慶鈴表示，台東過去一直被人稱為「文化藝術沙漠」，不過，近年積極推廣藝文活動，尤其是台東藝術節已經舉辦12屆，透過藝術活絡多元生活，除了藝術節，台東壯闊的山海美景一直是我們的優勢，因此，縣府舉辦台東藝穗節就是以此為出發，今年將邁入第3年，並自9月到11月推出，另外，也推動「藝術下鄉」，將表演團體或藝文活動深入各鄉鎮，希望營造台東全縣都是大藝術館、美術館。

台灣民謠之父胡德夫今天在記者會獻唱，對他而言，「故鄉是一直驅使著歌者不斷向前追尋的原點」，8月初登場的《山谷的呼喚音樂會》，將以一首首撼動人心的曲目，傳達對生命及天地萬物的詠嘆。睽違9年，NSO國家交響樂團再度移師臺東，《琴炫蘇格蘭》音樂會帶來德布西、孟德爾頌及布魯赫的作品，由新任音樂總監暨指揮準．馬寇爾（Jun Märkl）與旅美小提琴家黃俊文攜手演出。

藝術節也規劃適合闔家觀賞的演出，沙丁龐客劇團結合古典音樂、小丑、默劇、物件與多媒體打造的《阿醜奇遇記》，引領大小朋友經歷一場奇幻冒險之旅；舞鈴劇場被譽為「台灣的太陽馬戲團」，《VALO首部曲-阿米巴》呈現獨步全球的扯鈴特技，更融合歌唱、舞蹈、戲劇、新馬戲、科技藝術等，打造虛實交錯的舞臺幻境。

2022台東藝術節將於明(10)日中午12點開賣，5月底前購票不限張數享8折優惠(最低票價除外)，民眾可於「OPENTIX兩廳院文化生活」售票網、7-ELEVEN超商及FamilyMart全家便利商店購票。除了一系列的演出活動，還包括音樂講座、小提琴大師班、親子默劇工作坊、混齡舞蹈工作坊等推廣活動，皆為免費入場，相關資訊將公布於「台東藝術節」臉書粉絲頁。

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