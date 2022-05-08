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移民署邀新二代手作拼豆+鑰匙圈　創作專屬母親節禮物

▲移民署邀新二代手作拼豆鑰匙圈 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲移民署邀新二代手作拼豆鑰匙圈 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

移民署南區事務大隊屏東縣服務站今(8)日在母親節，於屏東市新住民創意市集中，舉辦「大手牽小手一起來拼豆」活動，讓現場民眾利用五顏六色的塑膠小豆子，製作成可愛的鑰匙圈送給媽媽。

▲移民署邀新二代手作拼豆鑰匙圈 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲移民署邀新二代手作拼豆鑰匙圈 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

現場也邀請新住民媽媽與新二代小朋友共同繪製「大手牽小手」母親節賀卡，利用媽媽與小朋友的掌印，設計出不同的創意賀卡，小朋友們紛紛認真地寫下感謝與祝福，讓收到禮物與卡片的媽媽們既感動又開心。

▲移民署邀新二代手作拼豆鑰匙圈 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

泰國籍新住民安妮拿到兒子親手製作的康乃馨鑰匙圈，馬上開心地將鑰匙圈別在自己的背包上；她說，以後不管是工作勞累還是生活心煩時，只要看到這個鑰匙圈，就能想起今天和兒子的歡樂時光，一定又能活力滿滿地變成超人媽媽，而她也自己親手製做一個茉莉花鑰匙圈，想要郵寄給遠在泰國的母親。

她表示，泰國的母親節定在8月12日，孩子們有贈送茉莉花給媽媽的習慣，因為茉莉花潔白又芬芳持久、終年盛開的特性，象徵著母親對孩子永不休止的純真之愛，近幾年因為疫情關係，一直沒有回泰國探望母親，希望藉由這個茉莉花鑰匙圈，傳達對母親的感謝與思念。

除了贈送鑰匙圈給媽媽，目前在臺南就讀大二的印尼籍新二代小茹表示，印象中從小學畢業後就沒再送過手作卡片給媽媽，一來因為課業忙碌，二來是開始會覺得害羞，記得小時候常對媽媽說我愛妳，也喜歡抱著媽媽，長大後反而說不出口，這次剛好有機會藉由手作卡片，讓媽媽知道，自己對她的愛一直都在。另一位就讀高一的越南籍新二代阿豪，很認真地用越南語在卡片上寫下三句話，分別是「辛苦了」、「謝謝您」以及「我愛您」感謝媽媽的辛苦。

屏東縣服務站站主任黃仲傑表示，選在母親節舉辦這次活動，除了想讓新住民媽媽們感受到在臺灣過母親節的歡樂氣氛，也希望媽媽與小朋友能藉由手作互動來增進親子間感情，活動中也教導小朋友要勇於表達對媽媽的愛，並感謝母親的養育之恩。

而移民署除了推動各項活動及培力計畫，還有獎勵學金可申請，目前正舉辦「多元文化、樂活創新」行動方案競賽，預計徵選10隊進行方案實踐，並依方案實踐內容提供獲選每隊最高新臺幣8萬元之實踐獎金，歡迎新住民家庭、國人、外籍人士及高中(職)以上之僑外生、陸生及港生踴躍報名參加，相關訊息歡迎向屏東縣服務站洽詢（聯絡電話：08-7661885）。

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