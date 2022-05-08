《警察忙什麼》新北婦幼隊類影片　女主角完整呈現警職媽媽辛勞

▲新北市婦幼隊拍攝短片，詮釋警職母親辛勞，連隊長林子翔也親自下去演出 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市警局婦幼警察隊在母親節前夕，特別拍攝一部「警察忙什麼」的「類影片」，上架僅短短1天，就吸引了上萬人點閱觀看，從一個女警角度拍攝，述說在職場上最常遇到的狀況，贏得許多警察的共鳴，而片中擔任女主角的女警曾鈺方，身為三個小孩的母親，最能感受到工作及家庭必須兼顧的辛苦。



這部影片是由婦幼隊的小編群所構思，花了一個月就完成，不但自導自演，每位演員都是婦幼隊的員警演出，從劇中腳本的撰寫、人物設計、口白、影片拍攝、剪輯到上架推出，通通由他們一手包辦，整部影片以「低成本」製作，但卻能處處看見用心，在母親節前推出後，獲得相當高的評價。

新北市婦幼隊35歲女警曾鈺方，警察專科學校專科警員班25期畢業，老公也是保一總隊的員警，2人在學校從相識相戀，畢業後一起分發到蘆洲分局的派出所，在外勤歷練4年後，曾鈺方選擇來到婦幼警察隊，從結婚生子都是在婦幼隊完成，目前身為3個孩子的媽，不但要照顧家庭，更得守護新北婦幼安全，但她卻從不喊累。





曾鈺方表示影片的內容完全真實呈現女警在職場上所遇到的各種狀況，像是片中一開始，執行路檢攔查，總是會有民眾對警嗆聲說「你知道我是誰嗎？」，「你知道我爸是誰嗎？」讓員警也搖頭苦笑，另外她在家管教小孩，有時還得忘記自己警察的角色，否則很容易把情緒帶入家中。而最碰到的就是許多民眾喜歡把「我叫警察把你抓走喔!的話術來恐嚇小孩，讓身為警察的她也頗感無奈，從家裡的大小事，到民眾的大小事，她都得管，雖然有時覺得分身乏術，但她能體會這就是身為女警的辛苦。





她進一步表示，在婦幼隊最常處理的就是家暴、性侵及兒虐案件，身為人母的她，對於這些被害人更是不捨，也經常以母親的角度對被害人安慰，希望能減少他們的不安與痛苦，從警13年，從單身少女變成3個小孩的母親，她相當有感觸，而這次擔綱演出母親節影片，內容完整呈現警職媽媽的辛勞，她只想告訴大家，在母親節當天，有空打個電話向母親問候一下，因為不管如何，永遠最關心自己的就是媽媽。





此次新北市警局婦幼警察隊為了慶祝母親節，將女性警察同仁的甘苦用影片呈現，也希望讓民眾知道女警的辛苦，盼能多點同理心，支持警察執法!讓社會更安定和諧。