溫馨母親節台南做工行善不停歇　市長夫人贈康乃馨慰勞

▲做工行善團在母親節，仍辛勤為弱勢族群修屋，為勉勵及肯定志工們，市長夫人劉育菁女士（右），特別代表黃偉哲市長帶來康乃馨花束及飲料慰問案家及志工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為實踐台南市長黃偉哲「希望家園」的施政理念，勞工局做工行善團志工在溫馨的母親節，仍辛勤為弱勢族群修屋，為勉勵及肯定志工們為公益付出的精神，市長夫人劉育菁女士，8日特別代表黃偉哲市長帶來康乃馨花束及飲料，前往各修繕現場慰問案家及志工夥伴。

大台南總工會陳美靜副理事長及台南市勞工志願服務協會梁志男理事長亦帶來點心和飲品感謝志工。在這溫馨的時節市長夫人劉育菁女士更獻上花束祝福各案家及志工夥伴，感謝夥伴們犧牲假期大愛奉獻給弱勢家庭。

8日志工夥伴兵分三路，分別前往學甲區、安南區及柳營區進行修繕。學甲區在8日由油漆工會進行最後施工，市長夫人也挽袖加入刷油漆行列，完成第177戶修繕，案主滿心感謝溢於言表。

學甲區45年次未婚獨居謝姓案主，因疾病關係案主右腳腳趾已切除，行走緩慢，目前生活開銷依靠中低老津貼，所住鐵皮屋簡陋無廁所，案主只能到鄰近廟宇如廁，家中電壓簡陋無法負荷大量用電，做工行善團啟動修繕服務，先後由金屬志工完成鋼架施工、屋頂鋼片搭建及浴室牆壁鋼板施工；電氣志工完成化糞池埋設、管路施工及臥室、浴室、室內電線水管路配置施工及燈具安裝；泥水志工完成浴室混凝土施工；鋁製志工完成鋁門裝修；木工志工完成室內牆壁美化、天花板及浴室塑膠板施工；油漆志工完成浴室防水處理施工及泥水工會完成浴室磁磚安裝施工；正懿企業有限公司協助完成浴室拉門丈量尺寸及安裝施工，本週再由油漆志工完成最後施工，修繕志工們盡心盡力為案主打造舒適的家。

居住於安南區長溪路58歲林姓身心障礙者，持有重度多重障礙證明，僅可擔任微薄能力所及之臨時工作。案妻亦為中度障礙者未能就業，育有3名未成年子女，每月僅仰賴夫妻倆共1萬元的社福津貼過活，經濟狀況不佳。案主居住處一樓浴室馬桶崩裂安全堪慮，二樓浴室則因漏水問題導致一樓客廳滲漏嚴重，案家因經濟能力有限無力自行維修。勞工局「有情有疼心ㄟ厝」接獲通報即刻展開修繕評估及期程安排，泥水工會志工於日前完成二樓浴室地面磁磚拆除及防水處理，並於昨日(5/7)再由泥水志工完成二樓浴室磁磚安裝施工，而今日則由電氣工會志工進行二樓浴室馬桶、水箱、洗臉盆安裝施工，藉由愛心志工接力，將改善林姓身障者一家的居住環境。

柳營區61歲案主為低收入戶，案妻為越南籍，兩人育有一名身心障礙女兒。目前所居屋舍老舊，房舍窗台門板已老舊滲水，目前衛浴設備在屋外，廁所環境簡陋衛生環境不佳。為儘快改善案家生活環境，鋁製品工會志工今前往為案家安裝新的鋁門窗，改善窗台門板滲水的問題。而柳營區公所團隊也帶來飲料慰勞志工夥伴。

另前5月3日金屬工會志工也協助完成關廟區屋頂鐵厝鋼板整修施工，使案主無須再擔憂屋頂漏水的雨季。勞工局王鑫基局長感謝市長夫人劉育菁女士，今日代表黃偉哲市長贈送康乃馨予辛苦的修繕志工，在志工夥伴的辛勤接力下，學甲修繕案順利完工，也是有情有疼心ㄟ厝第177案完工戶。同時近期關廟區、安南區、柳營區、安定區亦陸續修繕中，期盼做工行善團的溫暖，能為更多弱勢家庭帶來美善的力量。