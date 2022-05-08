熱淚母親節！宜蘭確診婦關心腹中胎兒安全　勇敢剖腹產男嬰

▲羅東博愛醫院團隊全付武裝戒備，在母親節前夕，為宜蘭一確診婦剖腹接生男嬰。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

熱淚母親節，在新型冠狀病毒病COVID-19本土疫情嚴重，宜蘭一年輕產婦懷孕38週卻夫妻皆確診，即將臨盆之際，顧不得自己的不舒服，一心只關心腹中胎兒的安全，因此在與羅東博愛醫院婦產科陳達醫師討論後，捨棄原本想自然產的念頭，在足月時，經醫護團隊努力下於7日剖腹順利產下男嬰。

羅東博愛醫斤陳達表示，COVID-19 病毒主要攻擊呼吸道系統，確診產婦36週以上為高風險產婦，趁足月盡早生產可以減少感染期間產婦與胎兒健康風險，也可讓媽媽比較安心接受治療。

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羅東博愛醫院在疫情之下，為宜蘭一確診婦人進行剖腹生產，為保護醫護人員與母胎安全，麻醉科、婦產科、開刀房與感染科醫護共十餘人協力，接生寶寶。參與手術的醫護人員都穿著全套防護隔離衣，就算穿著隔離衣較悶熱不透氣，為了辛苦的媽媽，團隊依舊努力完成使命，手術約歷經1個小時，順利誕下1名男嬰。而生產過程中更需考慮到嬰兒出生後，如何預防不受到感染。

7日15時47分許，在陳達醫師手術下，確診產婦順利娩出男嬰，哭聲響亮，十分有活力，十分有活力，感動在場所有醫護人員！為免寶寶出生即受到感染，是在一定安全距離下，將產婦看一下之後，由小兒科醫師接手照顧，目前位於嬰兒隔離室密切觀察中。而戴著口罩的產婦更深怕近距離經由呼吸感染寶貝，兒子出生時只遠距看了一下，並未說話。

羅東博愛醫院表示，疫情緊張之下，新生兒的宏量哭聲為防疫團隊注入能量，為了安全的迎接新生命，看著寶寶平安出生，讓防疫團隊的每個成員們都覺得辛苦有了意義。