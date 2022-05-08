向防疫人員致敬！一天工作19小時2寶媽累翻　南投應變中心內況曝

記者白珈陽、高堂堯／南投報導

南投縣曾保持長達286天無確診紀錄，被喻為本島最後淨土，直至上月10日出現2確診，才告破功。近2個月全台疫情升溫，南投縣府特在母親節，揭露南投縣防疫應變中心工作內幕；隨著確診人數不斷攀升，防疫應變中心電話被打爆，工作人員也累得人仰馬翻，工作到凌晨才下班已是常態，其中1名衛生局人員吳淑華，是有2個孩子的媽媽，疫情期間曾一天工作超過19小時，適逢母親節，她說「只想趕快把手上的工作完成，找時間和家人過節」。

▲南投縣防疫應變中心共有15名工作人員，隨著疫情升溫，忙到不可開交。（圖／南投縣衛生局提供）

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「我可能確診，到哪可以快篩?」、「快篩陽性了，我該怎麼辦？」、「請問，我孩子確診，附近又沒有兒童急診，怎麼送醫院？」、「我的先生確診，家裡房間不夠，如何居家隔離？」南投縣衛生局指出，疫情猛烈上升，民眾打來的問題，千奇百怪，什麼問題都有，就連南投市附近的販賣快篩試劑藥局，一大早民眾大排長龍，有人清晨5點多就等著要買快篩試劑。

▲南投縣民搶購快篩試劑，一大早就出現排隊人潮。（圖／南投縣衛生局提供）

衛生局表示，南投縣防疫應變中心位於縣府衛生局5樓，成立2年多來，下班後也總是燈火通明，甚至挑燈夜戰，便是為求守護南投防疫，全力以赴。從清零政策，曾保持286天無確診記錄，南投被喻為防疫淨土，直到最近政策走向與病毒共存，新冠肺炎大浪終於來襲。

衛生局長陳南松表示，防疫政策改變，南投縣防疫應變中心早已嗅到不尋常的疫情氛圍，因應這波浪潮，衛生局年初時進行人力調度，並重新盤點人力資源，停止非必要會議，全局總動員，全心投入防疫工作。隨著昨天確診人數達266例，創下新高，從各鄉鎮調來的衛生所防疫人員，計有15人馳援防疫應變中心，希望提供縣民更周全的服務。

▲南投防疫應變中心工作人員時常工作到凌晨才能下班。（圖／南投縣衛生局提供）

陳南松說，站在第一線的防疫應變中心，為何會忙得不可開交？主要是中央政策滾動性修正，政策隨時在變，地方防疫不能以「不變應萬變」。如今南投確診人數大增，擔心的民眾打來的電話爆增，防疫中心人員除了耐心回答，還得忍受民眾抱怨，防疫人員到凌晨才下班已經是常態。

曾任護理工作的吳淑華，在衛生局工作，主要負責肺結核防治業務，昨天確診人數創高，她上午9點上班，直到凌晨2點才下班，夜間還須持續接聽防疫專線電話，今天上午8點就回到辦公室，無法休息。

吳淑華說，在防疫指揮中心工作，曾經一天工作長達19個小時，只為了造冊，並精準疫調，查出確診者到過什麼地方，接觸過那些人。今天是母親節，身為人母的吳淑華下有2個孩子，上有母親，她只想趕快把手上的工作完成，找時間和家人過母親節。

▲衛生局工作人員吳淑華。（圖／南投縣衛生局提供）



面對確診案升高，這2天民眾湧入電話，懷疑自已是否「中標」。衛生局表示，為避免醫院急診篩檢造成壅塞，影響醫療量能,已商請縣內南投醫院、南基醫院、佑民醫院、竹山秀傳醫院、東華醫院、惠和醫院、埔里基督教醫院、臺中榮民總醫院埔里分院等八家醫院，自5月9日起至5月31日開設社區篩檢站。

陳南松提醒民眾，該篩檢站僅針對持有居家快篩陽性檢體或證明者進行PCR採檢，前往請攜帶身分證健保卡以及包妥密封之檢體，務必於篩檢截止前半小時抵達指定地點完成報到。

