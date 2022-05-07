上海微解封「紙片喵」得救！　數十隻浪浪集體壯觀吃食

▲上海封城，流浪貓狗跟著挨餓一個月 。（圖／翻攝 微博F伯爵、小桃枝枝枝）

記者任以芳／綜合報導

上海封城一個多月，不只老百姓辛苦抗議，城市裡的流浪貓狗更加辛苦。有大陸網友紀錄微解封的上海路況即景，不少浪浪貓狗，大搖大擺躺在大馬路上休息。不少被列為低風險區上海人一出關，除了為自己補及糧食，也不忘去公園餵養流浪喵貓，挨餓一個多月浪浪也很有靈性，一看到人靠近全體出動討食。

微博＠秒文視頻上傳一段影片，內容是上海一名善心女孩外出餵流浪貓，多達數十隻浪浪貓集體壯觀吃食，網友羨慕直呼真的很有愛。

▲上海善心女孩解封後衝去公園餵養流浪貓狗 。（圖／翻攝 微博 秒聞視頻）

影片內容顯示，該名善心女孩1日解封後，擔心家附近的流浪貓沒人餵，解封的第一天立刻騎共享單車出門。到達目的地後，拿出貓糧依序撒在地上，挨餓的流浪貓貓陸續衝出來，乖乖排排坐吃地上食物，不到幾分鐘時間公園裡越來越多的貓咪被吸引出來，有胖有瘦，目測狀態看起來良好。

據了解，上海沒封城以前，經常有附近居民來餵養公園貓咪和狗狗，大部分都養得肥肥壯壯，勉強撐過一個多月挨餓期。看著數十隻貓咪聚在一起吃飯，公園工作人員也打趣的說，「彷彿一秒回到過年前」。

根據餵養女孩透露，「只要條件允許我都會出門餵貓，目前已經餵了好些天了。」讓人感到窩心的是，隨著附近社區逐漸解封，許多越來越多的市民也趕緊餵食流浪貓狗，公園地上都是一大盆一大盆寵物糧食。

▲上海封城，不少流浪貓狗挨餓變紙片，或是死亡 。（圖／翻攝 微博）

上海封城之後，城市流浪貓狗生活更艱困。有網友傷感的說，住家附近流浪貓瘦成紙片貓，解封後見人就討食物。疫情之下，流浪動物的存在更加渺小，但挨餓事小，最怕疫情期間被抓去人道銷毀。

微解封上海網友也陸續分享各類幽默瞬間，趁著熱鬧的大上海靜止期，浪浪們放棄貓狗大戰的傳統，各自找安靜舒服的空地，直接「橫躺」大馬路也不怕被車撞；還有貓狗大搖大擺在地鐵口、人行道上休息、玩耍。

溫馨照片上傳後，融化不少大陸網友的心。之前防疫員在大街上活活打死柯基犬惡劣行為，讓上海冠上對待動物不友善負面印象。實際上，許多民眾還是很有愛心，記得城市角落還有這一群被忽略的弱勢族群，在嚴峻的疫情之下，給予針對的幫助。

▼ 上海封微解封，不少民眾加入餵養流浪貓狗 。（圖／翻攝 微博 破戒者說、小桃枝枝枝）