上海離解封日不遠了？　張文宏：正迎接走出此輪疫情的曙光

▲上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／上海市衛健委）

記者任以芳／綜合報導

知名醫學期刊「柳葉刀」官方微信公號今（7日）發布復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏等人發表的一篇文章，明確指出上海距離解封日子近了。該文稱，目前新增感染病例數在4月13日達到峰值的27,719例後開始逐步下降，截至5月4日已降至4,651例，「上海恢復正常生活秩序和復工復產產正在逐步推進，上海人民正在迎接走出此輪疫情的曙光。」

文章指出，上海擁有2500萬人口，總體疫苗接種覆蓋率已超過90%；然而，老年人的疫苗接種覆蓋率仍然較低，580萬60歲以上的人群中，接種疫苗的比例為62%，而只有38%接種了疫苗加強針。

截至2022年5月4日，在503例新冠死亡病例中，只有25名患者接種至少一劑新冠疫苗。死亡患者的疫苗接種率僅為4.97%。如果不采取嚴格的公共衛生措施，沒有接種疫苗的老年人中的重癥病例和死亡人數可能會很高。

上海對疫情嚴格而全面的控制策略，實際上是為了減少感染人數，為重症新冠病例提供早期診斷和充分治療，把病死率降至最低，並為疫苗全面接種贏得時間。

▲打贏「上海保衛戰」等於保住疫苗施打率低的大陸中西部。（圖／路透社）

文章強調，「若任由病毒外溢，尤其是擴散到醫療資源不足、疫苗接種率不夠的中西部地區，則會產生難以想象的嚴重後果。」

根據大陸國家衛生健康委員會的數據，還有約4900萬60歲以上的老人尚未接種疫苗，其中相當一部分人患有基礎疾病。上海和其他城市堅持動態清零政策將有助於度過目前全國人口免疫屏障尚薄弱的短暫階段。

除了現有的疫苗和異源疫苗接種策略外，一些專門針對Omicron變異株的新疫苗，包括mRNA疫苗、滅活疫苗、重組蛋白亞單位疫苗等也已獲批在中國進行臨床試驗，並將很快可供應急使用。

下一個挑戰將是如何加強衛生工作者和公眾的溝通，使民眾克服對疫苗的「疫苗猶豫」（vaccine hesitancy），讓所有人、特別是老年人和脆弱人群都能獲得疫苗接種服務。

▼大陸克服下一道難題，克服民眾「疫苗猶豫」。（圖／CFP）