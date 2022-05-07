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南投+266！單日人數創新高　電子遊戲場業者未勸客戴口罩遭罰3000

▲南投縣確診人數創新高，民眾一早前往竹山秀傳醫院急診處等候篩檢。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣確診人數創新高，民眾一早前往竹山秀傳醫院急診處外進行篩檢。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數266例，創2年來新高，衛生局表示，該資料疫調確認後如屬設外縣市個案，將予轉出外縣市衛生局，全縣截至6日累計確診人數948例，住院中重症0例。居家隔離人數785例，居家照護人數626例，今日已解除隔離591例。

衛生局呼籲民眾，如果是快篩陽性，請務必將檢體放進透明塑膠袋，就近至南投、南基、佑民、竹秀、埔基、埔榮等6家醫療機構急診室外按鈴等候，由醫護人員引導進行PCR採檢，切勿自己闖入醫療院區，避免病毒擴散風險。

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▲南投縣單日新增266例確診人數創新高。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣單日新增266例確診人數創新高。（圖／南投縣政府提供）

此外，今天也傳出屬八大行業的草屯鎮碧山路電子遊戲場業者，因未勸導現場消費者佩戴口罩，遭衛生局開出3000元罰單；衛生局也提醒民眾，不戴口罩等於跟荷包過不去，至公共場域務必戴好口罩，做好防護措施，保護自己也保護他人。

▲南投縣確診人數創新高，民眾一早前往草屯佑民醫院、竹山秀傳醫院急診處等候篩檢。（圖／南投縣政府提供）

▲▼草屯佑民醫院、竹山秀傳醫院急診處出現等候篩檢的人潮。（圖／南投縣政府提供）

▲▼草屯佑民醫院、竹山秀傳醫院急診處出現等候篩檢的人潮。（圖／南投縣政府提供）

衛生局陳南松局長指出，南投縣家用快篩試劑販售實名制自4月28日上路，截至6日，包括92家社區藥局、3家偏鄉衛生所的95家販售據點共已售出5萬8734人份；其中原為唯一無販售據點的中寮鄉，先從5月4日起調撥由中央配發給鹿谷鄉衛生所的部分試劑，另衛生局爭取中央撥配的部分也已於昨日6日正式送達中寮鄉衛生所，將穩定提供快篩試劑予鄉民購取。

南投縣實名制家用快篩試劑購買時間：
（1）92社區藥局：依自行公告時間為主。
（2）3偏鄉衛生所：
信義鄉衛生所：週一至週五上午9時至11時。
鹿谷鄉衛生所：週一至週五下午2時至4時。
中寮鄉衛生所：週一至週四上午8時30分至10時（本所）；週五上午8時30分至10時（北中寮龍安宮）。

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