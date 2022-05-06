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閨蜜2條線！她喉嚨痛炸「自費PCR、快篩卻都陰」　真相哭了

▲▼國內疫情多點爆發，連日確診人數創新高，民眾篩檢需求增高。耕莘醫院設置於院區的新冠肺炎社區篩檢站，連日都有民眾大排長龍等著做PCR篩檢。（圖／記者湯興漢攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友因為接觸到快篩陽的閨蜜，加上開始出現症狀，連忙到醫院自費PCR，沒想到因為「陰性」的烏龍，讓她拖著病體來回奔波，噴了不少錢和時間。對此，一派網友紛紛安慰她，但也有人直言，醫療量能已經很緊繃了，「有必要拚命去確定自己是陽性嗎？」

女網友在Dcard講述始末，在聽到好姊妹快篩陽性，已做完PCR回家等候的消息，她也趕緊返家等候，「周日我就開始頭痛、喉嚨痛，猜測應該中了，周一喉嚨已經痛爆，沙啞到不行，下午就拿出僅剩的快篩，心想應該會兩條線，結果沒有......。」

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不死心的她趕到醫院，排了很長的隊等掛號，並告知有接觸確診者，也有出現症狀；而護士則告知，當天公費的扣打沒有了，除非帶著陽性的快篩，否則不能公費，或事先預約隔天才行，「我想說都冒著風雨排這麼久了，不然直接自費PCR，一切做完，就等報告了。」

▲閨蜜快篩2條線！她喉嚨痛炸「快篩、PCR都陰」。（圖／翻攝自Dcard）

▲原po第一次自費PCR，一開始的結果顯示「陰性」。（圖／翻攝自Dcard）

直到周二，原po打開健保快易通一看，結果居然是陰性，「我就想也許是病毒量不夠還沒驗到，所以下午去排隊藥局的快篩，人已經極度不舒服，聲音也發不出來，沒想到快到我的時候就賣完了，但還是進去買點消炎止痛藥，剛好聽到有自費的1片300元，便直接買了兩片。」

這回終於驗出兩條線的她，迅速衝到附近醫院做PCR，拿藥後又直接返家，怎料神奇的事發生了，「我看到一個簡訊，是我昨天驗的醫院傳的，是陽性！那我今天白花的時間跟金錢，在外面吹風排隊受罪，到底在幹嘛？」

▲閨蜜快篩2條線！她喉嚨痛炸「快篩、PCR都陰」。（圖／翻攝自Dcard）

▲後來她又自己快篩一次，終於出現兩條線。（圖／翻攝自Dcard）

值得一提的是，事後她接到衛生局的電話，詢問原po為何要連續採檢兩次，而她則苦笑不得地說明前因後果。聞言，對方連忙安慰她，直呼「辛苦了！怎麼會有這樣的事？」

對此，網友們紛紛回應，「好慘又好貴」、「其實很多人都是這樣一波三折，但真的量太大了。每個單位都不好受，政府變來變去，辛苦的都是百姓」、「也該體諒一下醫療人員吧！很多人犧牲自己的假期，醫療量能已經非常吃緊了，每天穿著兔寶寶裝趕著篩檢，稍微等一下下真的沒什麼，他們連上廁所都非常困難，一次都要憋5-6小時，只希望大家對於醫療院所能少點抱怨，多點體諒」、「醫療體系和系統已經崩潰了，你不是第一個發生的」、「總覺得哪裡怪怪的？通常頭痛喉嚨痛的時候，去看醫生拿藥，然後回家好好休息比較重要吧！擔心自己確診就順便通知一下最近接觸過的人，有必要拚命去確定自己是陽性嗎」

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