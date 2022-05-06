北漂學生確診求助無門　陳時中冷回：是學生了自己要照顧自己

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委江啟臣接獲陳情，有北上讀書的學生不幸確診，遂獨自一人關在租屋處隔離，但他高燒不退、胸悶難耐，依流程撥打電話，轉接了無數電話，仍求助無門。對此，防疫指揮官陳時中6日回應時，先是質疑江啟臣動機，又說學生要自己照顧自己，難以理解校方沒理會確診學生；學生也要看看自己要求是否合理，這要有比較公正第三方裁決會比較清楚。

▲衛福部長陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

江啟臣在臉書指他的服務處接獲陳情，有名從台中豐原北上讀書的陳姓學生不幸確診，他依防疫指引進行隔離，獨自一人關在租屋處；他高燒不退、胸悶難耐，卻依指揮中心的流程撥打電話求助，卻杳無音訊，從衛福部到衛生局，又轉到關懷中心，轉接了無數通電話，竟找不到合適的單位解決問題。

江啟臣說，這段真實故事在疫情肆虐下顯得格外諷刺，當確診數持續飆升，每個人都有可能成為下一個確診者、隔離者，但是我們準備好了嗎？每每宣揚超前部署的政府又準備好了嗎？指揮中心是要指揮，而不是指亂，政府應該提出明確指引，不是讓人民手足無措。

江啟臣也強調，要對抗無情的病毒，不該是自求多福，我們的政府應該拿出具體措施，緩解民眾憂慮。

媒體6日下午在中央流行疫情指揮中心記者會上，詢問陳時中，江啟臣接獲家長陳情，他的小孩北上讀書不幸染疫後，獨自關在租屋處，依流程聯繫各單位，結果求助無門，就批評政府毫無作為。

陳時中回應，「是立委他請託不成，然後說我們沒有…我不知道他那案是什麼樣的情況。」已經是學生了，自己應該要照顧自己。學校不可能說沒有理他，「我實在是也難以理解」，就他知道的，學校輔導都很積極在幫學生解決問題，當然若有這樣問題，最直接跟教育局舉發。

陳時中也說，要看看自己要求是否合理性，要有比較公正第三方裁決會比較清楚。