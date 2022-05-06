沒PCR「竟被確診」收居隔通知！衛福部回：要怎樣？　崩潰過程曝

▲女網友莫名收到確診通知。（圖／翻攝自爆料公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友3日早上收到確診通知，詭異的是她連假都待在家，也從未做過PCR或快篩，於是立刻聯絡相關單位詢問；怎料，各個部門不斷踢皮球，就連確認了她是無辜的，仍鬼打牆要她居隔，整個過程讓她心累又傻眼，不禁感嘆「一切損失自行吸收的概念，希望不要再有人受害了！」

女網友在爆料公社娓娓道來，5月3日早上8點，收到一則簡訊指出，她為COVID-19確診個案，「當下反應是，我連假都在家，也沒去醫院快篩，為何收到簡訊？再來就是想這是不是詐騙？要搜集個資？但我就沒有確診，也沒有去PCR，到底從何而知？」

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在她懷疑是有人填錯電話號碼，或承辦人員資料輸入錯誤之際，連忙打1922及相關專線確認，無奈都是忙線中，只好請家人跑一趟衛生所詢問，「結果也大排長龍，拿了號碼牌等約3小時才終於輪到，當下家人打Line，讓我與人員進行溝通，我也有將簡訊截圖，讓家人出示給對方看。」

▲她從未PCR過，後來在家快篩也陰性。（圖／翻攝自爆料公社）

苦主：我沒有確診，剛剛有用快篩，我是陰性！能查一下是不是電話輸入錯誤或是什麼嗎？

衛生所人員：電話是綁定的，不會有錯。

苦主：我沒有去PCR，從何得知我是確診者？

衛生所人員：我們這邊不能查，有個資問題！

苦主：那我沒有確診，能出門上班嗎？

衛生所人員：不能！你沒確診，就是有接觸確診者，不然不會發簡訊給你！

苦主：台灣社交距離APP也沒有顯示我有接觸阿，加上我連假也都待在家。

衛生所人員：那就是你的工作有人確診，或是你有家人確診！

苦主：但都沒有人確診，所以我現在是要被隔離嗎？

衛生所人員：對！你要3+4，每天都要快篩。

苦主：所以我也會有隔離通知書？

衛生所人員：晚點就會發給你，人比較多要等收簡訊，會有隔離通知書。

▲原po也出示社交距離APP，並沒有接觸通知。（圖／翻攝自爆料公社）

到了晚上，原po不死心，換打到衛福部的專線，說明始末後，留下自己的資料就繼續等通知，「大約過了半小時，疾管署打來，我又重複說了一次事情經過 ，留下我的資料，他則說要上班時間才會回覆，我也知道這期間每個人員都很忙碌，所以被強制隔離的第二天，並沒有撥打電話佔線，而是選擇等通知。」

到了第三天，她終於接到電話，解答就是「輸入錯誤」，於是她連忙追問，是否可以不用隔離；沒想到，對方接著表示，「資料量太大，人員key in錯誤，都是醫院那邊負責的，隔離那是衛生所負責的，要去問衛生所，他們說妳要隔離就是要隔離！我們這邊只負責處理確診的。」

▲文中充滿著讓人心累與崩潰的對話。（圖／翻攝自爆料公社）

就這樣，原po請家人再跑一趟衛生所，但仍被踢來踢去，所以只好繼續撥打相關專線，不斷重複解釋事件經過；傻眼的是，最後衛福部人員竟回，「那現在要怎樣？」然後就幫她轉接防疫專員，然而一陣忙線後就是轉接音，告訴她「現在是下班時間」。

最後，她無奈撐過居隔前3天，不禁感嘆「好了，第三天了，我也解脫了，一切損失自行吸收的概念。我也知道所有醫護人員及相關人員都很辛苦，但平民百姓真的不是這樣玩的，大家都很辛苦，這不是擾民這是什麼？跟公司請假又算誰的？大家防疫期間辛苦了，希望不要再有人受害了！」

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