1打12被操爆！護理師擋不住了　哀號：怎麼守護台灣

▲護理師人力嚴重不足，過勞、一個個確診倒下。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

本土疫情大爆發，就連第一線醫護也確診被隔離，醫病比翻倍。北市聯合醫院企業工會在粉專崩潰喊，「我們已經擋不住了！」人力不足專責病房原訂護病比為1：5，現在直接提升至1：10，夜班甚至1：12以上，無奈嘆，「我們想問，現在徹底過勞、一位一位倒下，這樣要怎麼守護台灣？」

北市聯醫工會今（6）日發出聲明喊，再現醫療崩壞！人力不足引發種種亂象中，最可怕的就是專責病房護病比直接翻倍， 照護疑似或確診者1：5，是衛福部提出的人力規範，如今人力不足「直接操爆護理師」，要求做2倍工作、照顧2倍患者，「連續六天白班、就連續六天沒吃午餐，第一線專責病房護理師，已經不堪負荷。」

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發文提到，更何況專責病房床數有限，目前收治的確診者多半是重症、高齡患者，需要的照護工作特別繁多，包括調整呼吸器、三餐餵飯、洗腎、管路清理、翻身換尿布等。護理師從護理站進入汙染區，光是穿脫三級防護兔寶寶裝逐層消毒就要1小時，穿防護衣動作不方便、戴多層手套執行精細動作更困難，照護重症患者更是吃力。

▲護理師人力吃緊，天天在不同病房間跨科支援「像是流浪漢」。（示意圖／記者屠惠剛攝）

不只專責病房，北市聯醫工會表示，全醫院各單位人力都不足，各醫院只能自己想辦法硬擠出人力以維持醫療量能。各院區頻繁調度護理人力，天天在不同病房間跨科支援，「護理師表示自己像是在流浪，醫院挖東牆補西牆、自己就是被拿去塞洞的石頭。甚至有單位直接放棄排小夜班人力，要求白班護理師把夜班工作也做完才能離開。」

北市聯醫工會也說，有為了保留第一線人力而「從嚴匡列」，明明單位內疑有群聚感染、與確診者密切接觸，卻刻意不匡列隔離，讓同仁擔心有擴大感染的隱憂。此外，護理長親自上線填補人力缺口、基層醫護休假日被call回來上班、確診醫護解隔後直接上線工作，都已經是普遍現象。

北市聯醫工會痛心地問，「柯文哲市長說，要醫院『且戰且走』，然而市長你知道嗎，我們真的已經太累了，醫療體系已要崩塌，如何再戰？難道因為政府與醫院無能面對人力荒，就打算用『壓榨護理師』來解決問題嗎？」疫情到現在2年半，政府和醫院明明有許多時間準備，最後交出的卻是這樣不及格的成績。