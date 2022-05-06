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電話填錯收不到居隔單　衛生所員工4大問題打臉陳時中

記者黃翊婷／綜合報導

本土疫情持續延燒，不少民眾抱怨1922、衛生局諮詢專線打不進去，甚至收不到居隔通知書；指揮官陳時中5日回應，這都是5月1日以前的問題，只要電話正確就能加快處理速度。不過，在新北板橋衛生所擔任社會替代役的護理師朱冠霖指稱，法傳等相關資訊系統有4大問題，若不改善，根本無法處理大量案例，每天工時長達14小時也弄不完，不是留下正確電話就能加快速度這麼簡單。

▲▼長榮機師確診新冠肺炎，政府狂發細胞簡訊提醒民眾提高警覺造成民眾恐慌。新北市政府於新北聯醫三重院區開設簡訊篩檢站，提供收到細胞簡訊的民眾進行快篩。（圖／記者湯興漢攝）

▲本土疫情即將到達高峰，讓許多民眾十分憂心。（資料照／記者湯興漢攝）

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我國昨日（5日）新增30,035例本土個案，部分縣市傳出有民眾反映確診後遲遲未收到居家隔離通知書。桃園市長鄭文燦5日表示，大部分是手機號碼填錯，因此中央系統無法送出，如果未收到通知簡訊的民眾，可到桃園市衛生局網站填寫確診者調查表，衛生局會協助將資料上傳到中央系統，再由中央統一發送。

同樣的狀況也出現在台北市，關於居隔通知書等行政程序出現拖延問題，民進黨議員洪健益3日在質詢時提問，「台北市醫療體系是否已經無法負載？衛生局系統已經癱掉？」台北市衛生局長黃世傑坦言「是」，而且防疫人員都很忙。面對地方遇到的困難，陳時中5日表示，這些都是5月1日前的問題，只要民眾留下正確的聯絡電話，就能加快處理速度。

▲▼指揮中心5/5記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

▲陳時中表示會先解決1922電話人力不足的問題。（圖／指揮中心提供）

根據《聯合新聞網》報導，在新北板橋衛生所擔任社會替代役的護理師朱冠霖表示，現階段的法傳等相關資訊系統有4大問題，包含欄位只能一個一個輸入、隔離日期得靠人工從多套系統中查詢換算、2歲以下和超過10天的單子只能發紙本、接觸者匡列的Trace系統速度慢，只有最後一項有改善，通報系統設計呆板又耗費人工，加上人力不足，根本無法處理大量案例，每天工時長達14小時也做不完，絕非只要「留下正確聯絡電話」就能加快處理速度。

不過，系統優化問題雖然還有爭議，但人力不足的部分，行政院長蘇貞昌5日已裁示，國防部將支援相關人力，紓緩1922諮詢專線超量負荷的狀況。對此，陳時中也證實，1922電話人力大量不足，近來發生最大的問題是，很多打電話進去解決不了問題，大部分是斷線，所以要跟國防部申請350名人力，在不同的電信局上班，希望能先解決這部分的狀況。

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