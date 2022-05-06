快篩陽即確診！台北神童混戰防疫五月天、大仁哥　時間軸一次看

▲前總統陳建仁（左）、指揮中心指揮官陳時中（中）、台北市長柯文哲（右）。（圖／ETtoday資料照）



記者葉國吏／綜合報導

本土疫情爆發，自從4月28日起每日確診都破萬例，指揮中心5日宣布5月12日起居檢、居隔、自主防疫對象快篩陽性就等同於確診。

不過其實台北市長柯文哲早在4月就拋出此一概念，當時他還被前副總統陳建仁發文酸「回去念書」，指揮官陳時中也以佔用醫療量能為由拒絕。如今指揮中心宣布12日起快篩陽即確診，台北市長柯文哲的「防疫預測」無疑又是被證實，東森新媒體ETtoday帶您回顧「台灣神童」、「防疫五月天」跟大仁哥之間的角力對決。

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▲柯文哲赴北市議會專案報告。（圖／記者李毓康攝）

4月27日

台北市長柯文哲在台北市議會，接受議員林亮君質詢時，首度表示如果未來確診數字持續增加，「快篩陽性就要視同陽性確診。」

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



4月28日

台北市長柯文哲27日拋出「快篩陽性就要視同確診」概念。不過指揮中心指揮官陳時中表示，大部分國家會在疫情下坡開始做，雖然快篩的準確度達到約90%，但100個快篩陽性中，仍可能有10人非真正確診，若被當成確診者醫療，也會佔掉醫院或集檢所量能。

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4月29日

陳時中針對「快篩陽即為確診」一事再度表示，篩檢量能總量夠，強調目前是分配不均的問題，快篩取代PCR會有法律上的問題。台北市長柯文哲則另外宣布，為了確保醫療量能，30日起篩檢站只接受快篩陽性做PCR。

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▲前副總統陳建仁。（圖／記者李毓康攝）

4月30日

前副總統、公衛大老陳建仁在臉書發文，暗酸柯文哲「快篩陽即為確診」的說法，表示快篩本來就有敏感度、特異度不夠的情況，文中建議「所以回去好好的看看書，可能會比較了解一點。」

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5月1日

新北市長侯友宜贊同柯文哲說法，公開表示「快篩陽性視同確診是一定要走的路。」

5月2日

急診人數爆炸，指揮官陳時中呼籲不要到急診PCR，同時宣布無症狀者快篩陽性才可以做PCR。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者黃國霖攝）

5月4日

指揮中心指揮官陳時中鬆口表示「有這可能性。」大約會在5月中開始實施。

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5月5日

指揮中心5日修改新冠肺炎確診定義，3類人快篩陽性即可經醫事人員確認後通報確診，新制5/12上路。指揮中心宣布後，陳建仁臉書也被網友灌爆，而柯文哲再度又被推是「台灣神童」。

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