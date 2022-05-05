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民怨買不到快篩蔡英文震怒？政院：總統未否定快篩實名制

▲▼新冠肺炎,COVID-19,家用快篩試劑,100元,實名制,健保特約藥局,排隊民眾,疫情,確診,試劑,快篩,居家隔離,居隔,居家照護,身分證字號分流。（圖／記者姜國輝攝）

▲快篩上路後，常可看見民眾大排長龍買快篩劑的現象的現象。（圖／記者姜國輝攝）

記者陳家祥／台北報導

快篩實名制上路後，不斷有民眾抱怨買不到快篩劑，有媒體報導指總統蔡英文對此相當不滿，4日於中常會動怒，要求行政部門不要堅持實名制。對此，行政院澄清，總統於中常會中僅提醒除了實名制，可以再加緊協助其他通路鋪貨，讓民眾可以多一點購買快篩的管道，並沒有否定現行的快篩實名制。

行政院發言人羅秉成4日表示，針對中國時報稍早關於民進黨中常會的報導，民進黨中央黨部已經說明該報導所述為未經查證之報導。總統蔡英文於中常會中僅提醒除了實名制，可以再加緊協助其他通路鋪貨，讓民眾可以多一點購買快篩的管道，並沒有否定現行的快篩實名制。

羅秉成指出，政府除了持續進口國際大廠快篩劑作為實名制供貨，也會依照各縣市確診與居隔人數比例提供各地方免費快篩。另外也協調國內廠商持續增加產能、進口商加緊增加進口量，以提供國內需求。

羅秉成强調，目前快篩劑的供貨，除了實名制持續運作外，政府會協調廠商，增加供貨到超商等市場通路，供大家購買。

羅秉成說，短期間面對快速上升的買氣，雖有一時供應不及的狀況，但無論是國產或是進口的快篩都會不斷供應，呼籲民眾有需要快篩才買，不必囤貨。

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