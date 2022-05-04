郵務士當工具人還被罵「快篩送太慢」！工會要求高雄藥師公會道歉

▲中華郵政郵務士幫忙送快篩，被高雄藥師公會埋怨「送得慢」。（圖／記者林悅翻攝）



記者柯振中／綜合報導

受到本土疫情影響，民眾對快篩試劑的需求大幅提升，高雄市藥師公會表示，之所以會常常買不到，原因在於中華郵政的配送速度。對此，台灣郵政產業工會也出面回應，基層同仁的身體不是鐵打的，由於人力持續精簡，使得大家的體力不堪負荷，以這種粗糙的言論誤導認知，波及同仁，使基層蒙受冤屈，「請高雄市藥師公會公開向郵政同仁致歉！」

目前快篩實聯制開賣，高雄有超過500家藥局配合販售，不過常常有民眾到了藥局卻買不到貨，為此感到不解，甚至還心生埋怨。對此，高雄市藥師公會理事長張盈棠說明，是因為中華郵政的配送系統出了問題，所以才會導致民眾買不到，甚至還有人以為被搶光了。

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對此，台灣郵政產業工會表示，從疫情爆發以來，無論內外勤的郵務同仁，都成了「防疫國家隊」，外勤同仁承擔了送口罩、酒精等額外工作，加上疫情影響，包裹配送的數量大增，早就令基層喘不過氣。

郵政產業工會表示，基層人力在局方荒腔走板的決策下，本來就愈來愈吃緊，申報加班也會遭到刁難，但許多基層同仁還是盡心盡力，無論是運送物資，還是發放振興券，都努力達成任務。

▲快篩試劑十分搶手，有些民眾一大早到藥局還是撲空。（示意圖／記者姜國輝攝）



不過，郵政產業工會說，基層同仁的身體也非鐵打的，由於人力持續精簡，使得同仁體力不堪負荷，甚至有人因此累倒，原先配送快篩試劑，由民營業者承攬，但物流勞工過勞的情況已非第一天發生，指揮中心緊急要求中華郵政救火，政府各部會對郵政同仁欠缺尊重、將基層當成工具人的心態又再次出現。

郵政產業工會指控，中華郵政為了美化績效大肆減人，基層人力長期不足，早已陷入惡性循環，事業單位能夠營運，都是基層同仁咬牙苦撐而來，更何況疫情蔓延，也有同仁因此染疫，配送怎麼可能不受到衝擊。

郵政產業工會說，受到疫情影響，藥師也被迫成為防疫國家隊的一員，對於額外工作的難處應該感同身受，就算不了解郵政同仁面臨的困境，也應該知道受到疫情影響，郵政、物流運輸這種勞力密集的產業會更加緊繃，實在是非戰之罪。

郵政產業工會說明，防疫物資不會從天而降，而是透過人來運送，高雄藥師公會是醫事人員組織，對於疫情下眾生的危難卻缺乏同理心，以粗糙的言論誤導大眾認知，導致郵政同仁蒙受冤屈，工會表達嚴正抗議，「請高雄市藥師公會公開向郵政同仁致歉！」

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