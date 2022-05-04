陳時中稱快篩便宜恐引民眾囤貨　徐巧芯酸：房價高是怕囤房？

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

國內疫情升溫，民眾對快篩試劑需求量倍增，盼政府販售的快篩試劑價格再往下降，但衛福部長陳時中說，擔心價格太低民眾會囤積。對此，國台北市議員徐巧芯今（4）日諷刺，「難道房價太貴，也是偉大的政府為了人民著想怕大家囤房？」

國內快篩一劑難求，近來有許多聲音質疑1劑100元的價格，和國外相比實在太貴。陳時中則回應，雖然希望快篩越便宜越好，但若政府免費提供或非常便宜，就會擔心囤積問題。

對此，徐巧芯今透過臉書發文指出，陳時中說「擔心囤積」，所以快篩不能賣便宜，一番言論讓她忍不住狠酸「難道房價太貴，也是偉大的政府為了人民著想怕大家囤房？哇真是謝謝你欸！」

徐巧芯也分享，法國好市多販售的一盒五支試劑僅7.75歐元，換算是一支台幣48元，「難道法國的就不準？世界跟不上台灣？」她說，有國外生活經驗的人都說台灣的快篩試劑就是比較貴，而且還比國外的難買，「這時候陳時中還說什麼賣得貴是因為怕大家囤積，真的是藉口太多也太瞎。」

國民黨立院黨團書記長萬美玲今也批評，現在每天清晨就看到大排長龍要等買快篩的民眾，陳時中難道不知道快篩試劑的費用已經成為家庭沉重的負擔嗎？「價低量足」是全民普遍的期待，結果陳時中作為中央流行疫情指揮中心的指揮官，不但沒做好超前部屬又不能苦民所苦，應向社會大眾道歉。