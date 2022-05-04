士北科車來速首日大塞車　黃珊珊：明起「有預約、快篩陽」再來PCR

記者袁茵／台北報導

為提升PCR採檢量能，讓醫院留給重症病患，台北市政府於4日啟動士北科「PCR採檢站車來速」，但上路首日卻出現塞車情形，因為多數民眾都沒預約就到場，甚至還有非快篩陽性者來採檢。對此，台北市副市長黃珊珊表示，明天起希望先替有網路預約者先做採檢，且呼籲大家一定要「快篩陽」再來。

▲台北市副市長黃珊珊視察士北科PCR車來速。（圖／台北市副市長黃珊珊辦公室提供，下同）

黃珊珊4日中午視察士北科「PCR採檢站車來速」，關於首日仍有許多非快篩陽者或未預約民眾到場，黃珊珊表示，今天很多人是一家人，所以花的時間會比較久，士北科預約系統已經上線，呼籲民眾先上網預約，並將快篩陽性檢體帶來此處，「的確民眾會比較恐慌、緊張，但希望快篩陽才來，且有症狀才快篩，快篩陽再做PCR。」

黃珊珊提及，今天才剛開始，仍會將該做的做完，但5日起希望有預約者先做，沒預約者則要等到消化完預約者，且呼籲民眾一定要快篩陽、帶檢體再來PCR，不然會造成醫護人員更大負擔。

至於附近工地抗議沒事先溝通，黃珊珊說，電就是跟工地接的，所以溝通上應該沒問題，且旁邊公司都有溝通完畢，或許工人自己比較緊張，這裡屬於高風險地區，工人進出需要非常注意，不過市區也會有類似狀況，只是當事人不知道而已，這樣風險更高。

被問到車來速特點，新光醫院院長侯勝茂認為，此次不只有PCR，還可以給藥，呼籲市民快篩陽、輕症就過來，這樣對新光醫院也有幫助，把急診留給真正需要的病患，「相信90％以上的人都輕症，到這邊來又方便又空曠且安全。」

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