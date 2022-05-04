被陳時中拿「印度神童」比較　柯文哲：我是醫生啦！這不是預言

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲多次提及新冠疫情走向，被許多網友封為「預言家」；但指揮中心指揮官陳時中4日直言，「今天早上看到有印度神童，都不錯。」相關言論被視為在嘲諷柯文哲。對此，柯文哲4日下午回應，他是醫生，不是算命的人，且這些都是事先可以知道的，「為什麼沒有準備？這才是問題。」

台北市政府4日下午3時30分召開防疫記者會，但因隨扈確診，使柯文哲於4日居家辦公一天，採取視訊方式進行。被問到怎麼看待網友稱讚，以及陳時中將柯文哲與印度神童來比較一事，柯文哲回應，PTT什麼都有，但這個不是預言，而是科學，「我相信如果台北市看得到，中央不論是衛福部或國衛院的資料會更多，因為中央可以動用的資源比我們更清楚。」

柯文哲強調，目前疫情的發展，「完全是在事先就可以預知的，我們（覺得）比較奇怪的是說，為什麼那些資料事先都可以預測，其實那不是預測，就是知道多少人感染、R值多少⋯這個不是預言啦！我們是醫生啦！不是算命的！」

柯文哲表示，這些資料完全不是預言，都是依照科學資料，且都可以畫出圖來，「今天最大問題的是，當一切都是事先知道，為什麼沒有準備？這才是問題。」

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）