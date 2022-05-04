妻確診、丈夫居隔日「只有1天」　黃珊珊點出中央回報系統問題

記者袁茵／台北報導

面對新冠肺炎疫情升溫，全台4日新增2萬8420例本土個案，中央日前啟動確診者回報系統，但台北市副市長黃珊珊4日說明，遇到了部分困難，包括同住者欄位中有些非同住人士無法填寫，但卻屬於親密接觸者，以及居隔日起點可從「接觸日」計算3＋4，而非通知日計算。

黃珊珊於4日下午防疫記者會說明，中央5月1日啟動自主回報系統後，有些民眾出現簡訊回傳困難問題，導致無法取得居家隔離通知書，包括確診者沒收到簡訊連結、連結打不開，甚至部分功能有錯誤，例如生日欄位點不開、公司電話只能填寫手機，以及填寫「沒有同住者」之後就無法繼續填寫，但明明有些非同住者屬於親密接觸者，卻無法呈報。

黃珊珊表示，已經有向中央反映，自主回報系統應該儘速優化，否則關懷中心人員的電話接不完，且北市也無法協助填報，因為該為中央系統，地方政府無法打開，造成難以迅速得到正確匡列資料，後端工作無法進行。

黃珊珊指出，除了上述問題外，還發生居家隔離、居家照護時間不同的問題，例如有一名妻子確診，居家照護時間為4月27日至5月7日共10天，同住的丈夫應該要居家隔離，居家隔離時間應從接觸妻子的4月27日起，計算3天至4月30日，但居家隔離書時間卻是「4月30日至4月30日」，最後只能居家隔離一天，造成公司請假困難。

黃珊珊提及，希望中央將「系統通知日」改為「最後接觸日」，否則地方政府通知日期會晚於真正居家隔離時間。