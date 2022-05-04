1張圖秒懂「快篩陽、收到接觸警示」該怎辦　醫：別等通知了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

國內疫情嚴峻，今（4日）光是本土個案就有2萬8420例，而快篩陽性、密切接觸者也越來越多。馬偕感染科名醫黃瑽寧就PO出超簡單明瞭的流程圖，不少網友看完，感動表示，「這個圖終於讓我懂了！」

黃瑽寧醫師今在臉書提到，「最近收到很多確診或匡列朋友的詢問，他們都搞不清楚最新的流程是什麼？疑惑為什麼到現在衛生局還不打電話來？」

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他直言，在軟著陸時代，衛生局和急診醫護都忙翻了，所以希望大家能公民素質，自發性的隔離與快篩，並優雅冷靜的走完流程，「我製作這張簡化版的流程圖，之後如果政策修改會定期更新。希望哪天能開始視訊證明快篩，取代勞師動眾的PCR，急診就不會再大塞車了。」

▲這張圖真的簡潔明瞭。（圖／翻攝自臉書／黃瑽寧醫師健康講堂）

從流程圖中清楚可見，當成為「快篩陽性者」、「密切接觸者」或「收到社交距離APP接觸者」時，該如何應對；同時，他也強調，別等通知了，可以自發性地展開居家照護、隔離3+4或自我健康關注。

對此，許多網友大讚，「謝謝黃醫師分享，簡單又清楚的圖」、「超級感謝黃醫生」、「表格超級清楚」、「謝謝黃醫師，清楚多了」、「國外真的有實施視訊證明快篩，很方便」。

另外，還有人透露，「我都不知道為什麼要等通知？朋友的家人確診了，他們住在一起，結果朋友還是去上班，我問朋友說你不是要隔離嗎？他回答，老闆說等收到通知在隔離，我整個大問號。」

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