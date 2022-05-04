快訊／20多歲女「發病到死亡僅6天」　打3劑疫苗、血液細菌培養陰性

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布新增77例中重症，創下新高，當中5例屬於重症，包含原通報重症與中症轉重症個案，有5人死亡。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，5名死亡個案當中有1名年僅20多歲女性，曾打三劑疫苗，無慢性病史，從發病到死亡僅有6天，死因為新冠肺炎敗血性休克併多重器官衰竭，血液細菌培養陰性。

▲醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

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5名死亡個案當中有1名先前已經列為重症的20多歲女性，羅一鈞說明，她曾打三劑疫苗，無慢性病史，4/26開始發燒腹瀉，家用快篩陽性，晚上到醫院急診採檢PCR，隔天陽性確診並居家照護，4/29日腹瀉未改善，腹痛、嘔吐，119送急診發現血壓不穩，診斷敗血症，收治加護病房，隔天因為病情變化，氧氣需求高，插管接呼吸器，使用瑞德西韋、類固醇，轉送醫學中心加護病房，5/1因為出現心室顫動，急救無效過世。

羅一鈞表示，該名個案從發病到死亡僅有6天，病程比較急速變化的個案，死因為新冠肺炎敗血性休克併多重器官衰竭，先前曾經懷疑合併細菌感染，不過經過血液細菌培養陰性，為20多歲死亡首例。

其餘死亡個案都是70歲以上長者，一人從中症轉重症通報，部分有糖尿病、中風等慢性病史，當中2人有接種3劑疫苗。

指揮官陳時中表示，今年國內累積本土病例14萬4708人，當中有14萬7427人為輕症，輕症比例99.7%，中重症累積377例，當中329人中症、48人重症，重症中有28死。