少子化衝擊！創校近一甲子新北清傳高商111學年起停招

▲新北清傳高商將從111學年起停招。（圖／翻攝自清傳高商臉書）

記者許敏溶／台北報導

少子化海嘯衝擊，創校近一甲子、位於新北市三重區的清傳高商，不敵少子化影響，在3月底向新北市教育局提出停招獲准，清傳高商向《ETtoday新聞雲》證實從111學年起停招，學校財務沒問題，將讓目前高一、二年級生順利從清傳畢業。

少子化海嘯衝擊各級學校，除了有多所大專校院停招，高中職也不例外，位於新北是三重區的清傳高商，在民國54年創辦，目前已經創校57年，主要以商管群為主，日前傳出將在111學年停招。

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《ETtoday新聞雲》向清傳高商查證，校方證實的確已經申請停招，目前共有310名學生，校方財務沒有問題，將會繼續辦學，讓目前高一、二生順利從清傳畢業。

▲新北清傳高商將從111學年起停招。（圖／翻攝自清傳高商臉書）

新北教育局則表示，清傳高商在110年已經納入新北市台師大轉型輔導計畫學校，但該校在輔導後主動申請111學年度停招，新北教育局已經在3月25日核准，未來持續透過轉型輔導計畫協助該校後續規劃，而該校有3個科9個班，約有300多位學生，教職員約30位，該校招生狀況尚可。

新北教育局指出，考量少子化及學校未來發展，清傳高商先規劃自111學年度逐年停招，原校學生及教師將持續輔導至畢業與退休或優退等，維護師生權益，後續仍視董事會及學校共同研議，並定期與轉型輔導專家學者共同討論，作為後續學校是否轉型或停辦參考。