新北顧問稱「陳其邁最有資格」　一張圖看懂雙北、高雄防疫差別

▲一張圖看懂雙北、高雄防疫政策的差別。（圖／記者陶本和翻攝）



記者陶本和／台北報導

近來本土疫情升溫，各縣市確診數有明顯升高趨勢，雙北出現民眾擠急診PCR，排隊搶買快篩劑的狀況；不過高雄市方面，雖確診數較少，但攤開雙北、高雄的防疫作為，相較之下確實有不少差異。

進入後疫情時代，為了讓民眾回復正常生活，近來政府政策朝「與病毒共存」的方向前進，雖然確診數明顯升高，但99%為輕症或無症狀；因此，中央採取持續增加疫苗覆蓋率，避免重症的策略，逐步讓台灣社會回歸到正常生活，同時確保醫療量能不會崩盤。

對此，新北市政顧問、新北市長侯友宜的參贊機要、台大流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙日前在政論節目《鄭知道了》中表示，今天台灣最有資格講的就是高雄市長陳其邁，當時在桃機疫情危機之後，陳其邁成功把高雄的疫情控制住，「我一直講，他有控制住，又把重症減害」。

陳秀熙表示，當今天確診很多，但重症沒有增加，若不縮短居隔、有效精準匡列，是無法維持新常態生活的損失，這些損失社會成本很高；因此，他認為，今天不應該用數字去擴大解釋，指揮中心講這數字（確診數）不是告訴你疫情升溫，而是告訴大家，今天是與輕症病毒共存。

因此，對照目前全台疫情最嚴重的雙北，以及新北防疫顧問陳秀熙口中的高雄市長陳其邁，在目前疫情狀況，以及防疫作為上的差別。

在台北市、新北市，近來出現民眾擠急診室做PCR，而在快篩試劑方面，再次出現排隊人龍，民眾搶買快篩的狀況；反觀高雄市，設置篩檢站、免下車服務，民眾可去1000多家診所看醫生領快篩，若有快篩陽性，診所也能轉介醫院，減少民眾擠急診PCR的景況。

若區分為「出現症狀」、「確認結果」，以及「防疫處置」三大環節來進行比較。首先，「出現症狀」與「確認結果」環節的比較，在雙北市方面，截至5月3日中午，無症狀者自行使用家用快篩，陽性或有症狀者，無法到基層診所看診，也不能搭乘大眾運輸工具，要搭乘防疫計程車，或自行前往社區篩檢站做PCR，而近來因確診數增加，也多出現「叫不到防疫計程車」的情形。

此外，雙北在急診、看診拿藥與PCR採檢上，未在源頭分流，因此出現大型醫療院所掛急診，排擠急重症醫療、PCR檢驗塞車等狀況。

在篩檢站方面，台北市是7+1站，有聯醫體系與三總，新北市有35站，倘若症狀有明顯或加劇者，有開藥需求者，得另尋醫院疾病門診或急診採檢。另外，雙北基層醫療院所，沒有提供快篩試劑，出現民眾搶快篩的景況。

相較於高雄市方面，防疫行政作業、看診拿藥、PCR採檢、檢驗分流，民眾使用自購家用快篩陽性，以非搭乘大眾運輸方式，自行前往社區篩檢站，做公費PCR篩檢；不同的是，高雄設有21站篩檢站，安排「車來速」，民眾免下車服務。

在快篩取得，以及醫院轉介方面，高雄市從1月23日時，民眾就可至基層醫療院所看診，領取面費快篩劑自行快篩，倘若為快篩陽性，須回傳結果給診所，將開立轉介單至醫院採檢PCR。

最後，在「防疫處置」環節的比較上，在雙北方面，民眾看診拿藥＋PCR採檢，直接前往醫院急診，拿藥返家自行隔離，等待PCR結果，以及後續衛生局通知；而5月2日時，台北市7+1個篩檢站才甫增設「急門診」給快篩陽性民眾自費拿藥。

在高雄市方面，針對確診個案分流，執行輕重症分級，確保醫療量能。高雄市衛生局會進行疫調、確診者通知回報，在輕症、無症狀者方面，採居家照護，透過通訊診療；兒童就醫需求上，有另外專責流程。至於中重症、兒童有危險者，透過加強版集中檢疫所、專責醫院來處理；密切接觸者則進行3+4的居家隔離。