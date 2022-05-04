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社會 社會焦點 保障人權

買不到快篩竟怒嗆藥師...還拍桌、踹椅　莾男依恐嚇罪移送

記者陳以昇、林冠吟／新北報導

新北市蘆洲有一名40歲的林姓男子3日傍晚到藥局領取快篩試劑的號碼牌後離去，卻未在指定時間內返回購買，等回到藥局要購買快篩試劑時，發現藥局已將存貨賣完，竟怒嗆藥師，還拍桌、踹椅。蘆洲警局獲報前往了解狀況後，也在1.5小時內通知男子到案說明，訊後依強制、恐嚇等罪嫌將男子移送。

▲▼蘆洲男買不到快篩怒嗆藥師，還拍桌、踹椅。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲蘆洲男買不到快篩怒嗆藥師，還拍桌、踹椅。（圖／記者陳以昇翻攝）

因應國內疫情升溫，國內快篩試劑需求也因此大增，據了解，該名男子先是到藥局領取購買快篩試劑的號碼牌後，隨即返家，卻未在指定的時間內返回藥局購買，藥師也只好將快篩試劑販售給後面有需求的民眾，不料男子返回藥局後發現快篩試劑已經售鑿，竟當場對藥師怒罵、拍桌及踹椅後才心有不甘的離去，讓藥師氣得怒報警處理。

▲▼蘆洲男買不到快篩怒嗆藥師，還拍桌、踹椅。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼蘆洲男買不到快篩怒嗆藥師，還拍桌、踹椅。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼蘆洲男買不到快篩怒嗆藥師，還拍桌、踹椅。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方獲報後也立即組成專案小組調閱監視器畫面偵辦，1.5小時內便鎖定男子身份，於林男住家將他逮捕歸案，林男事後也坦承，自己是因為買不到快篩試劑而心生不滿，憤而與藥師發生衝突，所幸經清點後並無造成相關財損與人員傷亡狀況。

蘆洲分局也表示，自4月28日快篩試劑開賣後，即安排警力於轄內102家健保特約藥局加強巡邏，維持秩序，並已建立聯繫管道，為遏止騷擾藥局歪風，本案將於詢後依強制、恐嚇等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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