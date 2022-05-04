新北「居隔轉型」計畫送中央9天無下文　侯友宜：大海嘯未到

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

記者徐政璿／台北報導

中央拍板居家隔離縮短為「3＋4」天，新北市4月26日拋出完整居家隔離轉型計畫，實施「居家快篩+自主健康管理7天」送至衛福部審核，至今第9天仍無下文。對此，新北市長侯友宜今（4）日表示，大海嘯還沒到，再次呼籲中央讓居隔轉型順利成功。

侯友宜表示，新北市的確診人數尚未到達最高峰，專家學者預估的數字可做為參考數據，市府必須做最壞的打算、最好的準備，目前決戰點在於中、重症患者，希望中、重症在醫療體系受到妥適完善的照護。

侯友宜表示，新北目前重點工作就是放在保全醫療量能，目前專責病房1737床，比去年開得要多，目前收治918人，占床率52％，集中檢疫1368房，目前4成住房率，大海嘯還沒來，要不斷盤點，做好後續應變。

針對居隔轉型計畫，侯友宜表示，新北市的COVID-19疫苗覆蓋率已經達一定程度，從清零到共存，要確保中重症和高風險族群順利平安，相信中央一定也了解，呼籲中央盡快轉換推動居隔轉型。

根據新北的「居家快篩+自主健康管理7天」計畫，前3天不可搭乘大衆運輸，需全程戴口罩，禁止進入餐廳飲食、不能參加大型活動；每日快篩陰，可出門工作、必要時可採買生活必需品。