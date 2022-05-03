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視察實體與遠距融合上課　林右昌：孩子受教權不受影響

▲視察實體與遠距融合上課 林右昌：孩子受教權不受影響。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌視察實體與遠距融合上課。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌今（3日）由教育處長杜國正陪同前往成功國中7年級班級，視察學校實體與遠距融合上課情況，他強調這項模式提供家長不同的選擇，可視實際需求，讓學生選擇實體或在家遠距上課，面對疫情挑戰，也是未來的常態，仍要讓孩子受教不受影響。

林右昌視察上課情況後表示，由於教學場域確診案例逐漸增多，有的班級全部居隔透過視訊上課，或者老師因確診或居隔在家採視訊授課，學生在班實體上課，種種情況對教學現場受到很大影響。

▲視察實體與遠距融合上課 林右昌：孩子受教權不受影響。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲有的班級全部居隔透過視訊上課。

面對疫情挑戰，教學模式也要與時俱進，讓學生受教權不受影響，市府推出實體與遠距融合上課。林右昌說，他今天來視察上課情況，老師與同學蠻適應這樣的模式，這項「實體與遠距融合上課」模式，能提供家長不一樣選擇，視需求情況，讓學生選擇實體或在家遠距上課。

林右昌提及，基隆在過去三年多的時間，做到「班班數位化」，把網路及硬體設備進行整備，經過一周整備優化教學現場硬體環境，就是要讓教學過程能流暢，讓同學上課情境就像在校實體上課學習一樣便利，而這也是未來的趨勢。

▲視察實體與遠距融合上課 林右昌：孩子受教權不受影響。（圖／記者郭世賢翻攝）

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