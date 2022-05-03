快訊／高雄餐廳、市場都傳確診！　30處足跡公布：男模會館又中了

記者許宥孺／高雄報導

高雄市3日新增787例本土個案。今日外縣市旅遊史42例，特定娛樂場所有12例，密切接觸者609例(同住親友290例、餐飲娛樂102例、職場環境194例、高風險區域23例)，居隔期間陰轉陽個案有110例，新案疫調中有14例。

▲高雄市長陳其邁說明最新疫況。（圖／高雄市政府）

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市長陳其邁表示，今天增加大宗以同住親友、職場和校園為主，依疫情監測，主要仍與外縣市旅遊史相關，個案傳染給親友，又釀成職場、校園群聚，因此外縣市旅遊史風險仍高。部分確診個案到院篩檢出陽性，但個案留下的資料不完整，因此請警方協詢中。

衛生局也公布今日30處熱點足跡，娛樂場所包括H男模會館、168商務酒店、羅馬帝國商務酒店等都多次上榜，主要分布在8間場所，不過值得注意的是，「出獵餐酒館」在4月29、30日出現3位確診者入內消費。

另外休閒娛樂場所，酒吧、餐酒館、創意料理店也有確診者活動史，其中有6家餐廳有工作人員確診，鳳農市場、新福市場也有攤商染疫。

▼高雄公布３３處足跡。（圖／高雄市政府）

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