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昨等不到快篩！北農今晚執行「快篩陰入場」　黃珊珊：盼中央支援人力

▲▼台北市副市長黃珊珊視察北士科快篩陽車來速篩檢站。（圖／台北市副市長黃珊珊辦公室提供）

▲台北市副市長黃珊珊視察北士科快篩陽車來速篩檢站。（圖／台北市副市長黃珊珊辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

台北農產運銷公司群聚累計233例確診，農委會主委陳吉仲2日表示，今晚一市需持有快篩陰性證明才可進入，但2日晚間卻因為等不到快篩試劑，臨時向北市衛生局借了4000劑，不過也只有透過「台北通」領取快篩劑，並未採取陰性才能入場。台北市副市長黃珊珊表示，現在問題是缺少人力，希望農委會派臨時人力執行快篩檢查。

黃珊珊3日於臉書指出，自己在1日和陳吉仲討論多次有關北農管控方式，北農是台北市與農委會共同出資投資的公司，總經理由農委會派任，董事長由台北市政府派任，但北農是採總經理制，所以當然要由農委會向中央衛福部申請快篩劑。

黃珊珊提及，​2日狀況特別，本來陳吉仲通知下午就可請領快篩劑，但是市場處一直詢問都沒有下文，結果是因為勞動節，所以緊急向衛生局先調借4000劑快篩劑，今天衛福部會再發給北農28000劑，由快篩取代隔離，讓北農正常運作。

▲▼台北市副市長黃珊珊視察北士科快篩陽車來速篩檢站。（圖／台北市副市長黃珊珊辦公室提供）

而​黃珊珊也於3日下午視察北士科快篩陽車來速篩檢站時，被問到有關快篩陰性才能進入一市問題，黃珊珊回應，北農部分已用快篩取代隔離，快篩陰性才可以進入，第一天比較凌亂一點，但今天拿到中央的快篩劑之後，會以快篩結果作為進場依據，因為不可能現場一一採檢，所以一定是大家採檢後拿證明進來，由今晚開始執行。

至於中央快篩劑是否全數到貨？黃珊珊表示，她還不太知道，但2日已有先調撥4000劑，照理來說今天就要到位，陳吉仲2日晚間也有致電給她，詢問能否先借快篩劑，而自己也馬上答應。

黃珊珊強調，現在的問題並非快篩劑，而是北農的人力，因為以前有員工確診，北市可以派區公所幫忙，但現在區公所都在忙關懷中心業務，所以希望農委會可以派一些臨時人力，幫忙執行快篩檢查。

媒體追問，是否覺得中央突然拋出政策，結果快篩還沒準備好，變成累死三軍？黃珊珊説，北農是北市府跟農委會一起投資的公司，但畢竟是總經理制，大部分業務由農委會主導，當初是北市府拜託中央去要快篩劑，而陳吉仲也真的有要到，北農是中央與地方一起的事情，北農不可以停止運作，否則會影響整體民生經濟，希望大家一起合作、不分彼此。

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