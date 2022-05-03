快篩陽怎麼辦？北市5／4啟動「士北科車來速」　免擠醫院直接PCR+領藥

▲台北市副市長黃珊珊視察北士科快篩陽車來速篩檢站。（圖／台北市副市長黃珊珊辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

為提升PCR採檢量能，讓醫院留給重症病患，台北市政府將於明（4日）啟動士北科「PCR採檢站車來速」，台北市副市長黃珊珊表示，一天預估有1200位篩檢量能，從每天早上8時至晚間8時提供「快篩陽性者」篩檢，鼓勵民眾先透過預約方式再到現場，交通方式包括自駕、步行、騎摩托車等。

黃珊珊3日中午視察士北科「PCR採檢站車來速」，黃珊珊提及，今起設立PCR篩檢車來速，民眾可以自行駕駛車子、步行或騎摩托車前往，這樣比較不會塞車，民眾也不用再跑去急診人擠人，可較從容地開車過來，今天設立好之後會再回去討論、調整，包括能否讓摩托車停車等，不過還是要等到4日正式運行後才知道。

黃珊珊指出，台北市政府將之前的「大佳河濱公園篩檢站」經驗帶到「士北科車來速」，可以讓更多人到場，並加速疏散流程，效率就可以比急診室高很多，且也找來新光醫院與北市聯合醫院合作，預計一天可達1200位篩檢量能，每天早上8時至晚上8時運作。

被問到是否要快篩陽性者才能來？黃珊珊強調，「原則上是。」盡量不要讓一般民眾進來，與快篩陽性者混在一起，這樣對民眾也不好，也希望大家透過預約的方式，北市府會於今日將預約平台建置完成，因為快篩陽性者可能需要看診與拿藥，用預約方式加上帶檢體到場會比較好處理。