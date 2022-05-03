急診突減7人力！醫護「只能上12hrs」窘迫嘆：自己也確診算了

▲本土疫情持續升溫，醫療量能緊繃。資料照，非本文當事醫院。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站2日報導《急診2人顧50病患！「連上十幾天沒休假」醫護崩潰：我真的撐不住了》，指揮官陳時中就表示，如果急診護理師調派不過來，可以請能及早上班的醫護即時回醫院上班，「以篩代隔」。結果PTT上就出現一篇貼文，有醫護再度透露現況，窘迫到讓他有「不如自己確診去放假算了」的念頭。

這位醫護在PTT的Gossiping板上回文，「醫護確診在各間醫院已經正在發生，急診單位護理師確診5個，因為小孩居隔的2個，突然間有7個人不能上班，人力哪裡來？醫院沒人啊！」更指出樓上病房跟icu都面臨同樣狀況，因此只好排出12小時的班，班表還只排到當天，因為隔天的班要晚上才能排。

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▲不少網友都很心疼醫護。資料照，非本文當事醫院。（圖／記者李毓康攝）

目前的情況，他們根本不知道何時可以休假，「一個班上12小時，外面又一堆covid輕症，都會想說不如自己確診去放假算了。」而且其實急診室門口放有告示，「本院急診降載中，醫護量能不足，檢傷分級1-5級，現僅受理1-3級」，「柔性勸導輕症不要掛急診，但台灣人每個都覺得自己是重症，硬要掛號我們也攔不住。」

貼文一出，不少網友也頗揪心，「幫QQ，真的確診好像比較輕鬆」、「現在急診服務的醫護真的佛心」、「健康的人活受罪的概念，還要支援檢疫」、「確診的多休息，沒確診的過勞死。」

還有人直嘆，這波最辛苦的就是醫護人員，「誰說確診不用上班？人力不足時，醫護確診滿四天，就可被召回照顧確診病人」、「修正過，人力不足，居隔甚至確診輕症，醫護人員可以上班。」另外，這篇回文目前已經刪除，僅找得到非官方PTT所轉錄的貼文。