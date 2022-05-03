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急診突減7人力！醫護「只能上12hrs」窘迫嘆：自己也確診算了

▲▼急診,送醫,119,急救,緊急醫療,傷患,病患,轉院,醫護人員,防護衣,新冠肺炎,疫情,醫療量能,醫院,疫情,防疫,醫療照護,專責醫院,醫事人員,護理師,重症病患,空床率,病床,老年人,老人家,長者,長照,喘息服務,臥床。（圖／記者李毓康攝）

▲本土疫情持續升溫，醫療量能緊繃。資料照，非本文當事醫院。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站2日報導《急診2人顧50病患！「連上十幾天沒休假」醫護崩潰：我真的撐不住了》，指揮官陳時中就表示，如果急診護理師調派不過來，可以請能及早上班的醫護即時回醫院上班，「以篩代隔」。結果PTT上就出現一篇貼文，有醫護再度透露現況，窘迫到讓他有「不如自己確診去放假算了」的念頭。

這位醫護在PTT的Gossiping板上回文，「醫護確診在各間醫院已經正在發生，急診單位護理師確診5個，因為小孩居隔的2個，突然間有7個人不能上班，人力哪裡來？醫院沒人啊！」更指出樓上病房跟icu都面臨同樣狀況，因此只好排出12小時的班，班表還只排到當天，因為隔天的班要晚上才能排。

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▲▼全國新冠肺炎疫情維持三級警戒，北市府持續執行「市場專案」相關措施，圖為台北市和平醫院篩檢站,醫護人員,醫療能量,醫院,疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,檢疫亭,疫調,熱區,傳播鏈,陰性證明,社區清零,採檢,抗原快篩,核酸檢測PCR。（圖／記者李毓康攝）

▲不少網友都很心疼醫護。資料照，非本文當事醫院。（圖／記者李毓康攝）

目前的情況，他們根本不知道何時可以休假，「一個班上12小時，外面又一堆covid輕症，都會想說不如自己確診去放假算了。」而且其實急診室門口放有告示，「本院急診降載中，醫護量能不足，檢傷分級1-5級，現僅受理1-3級」，「柔性勸導輕症不要掛急診，但台灣人每個都覺得自己是重症，硬要掛號我們也攔不住。」

貼文一出，不少網友也頗揪心，「幫QQ，真的確診好像比較輕鬆」、「現在急診服務的醫護真的佛心」、「健康的人活受罪的概念，還要支援檢疫」、「確診的多休息，沒確診的過勞死。」

還有人直嘆，這波最辛苦的就是醫護人員，「誰說確診不用上班？人力不足時，醫護確診滿四天，就可被召回照顧確診病人」、「修正過，人力不足，居隔甚至確診輕症，醫護人員可以上班。」另外，這篇回文目前已經刪除，僅找得到非官方PTT所轉錄的貼文。

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