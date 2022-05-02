急診2人顧50病患！「連上十幾天沒休假」醫護崩潰：我真的撐不住了

▲不少網友心疼醫護。資料照，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「我們真的撐不住了！」一名女網友代好友發文，提到好幾家醫院都因為護理師陸續確診，導致人力大減，「2個人力顧50個病人」，真的讓人感覺快被壓垮了！貼文曝光後，也引發網友熱議，「辛苦了第一線的醫護人員和義工」、「天啊！真的太可怕了吧」。

這名女網友在Dcard上，以「我們真的撐不住了」為題代好友發文，提到病房有許多護理師陸續確診，在人力不足的情況下，急診「2個人力顧50個病人」，唯有同業會可憐彼此。除此之外，當事人還觀察到，有些主治醫師看診時，竟還將口罩拉到下巴處，讓她不禁擔憂傳播鏈再擴大。

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▲原PO代好友發文，替醫護發聲。（圖／翻攝自Dcard）

當事人無奈表示，主治醫師若有穿防護裝備、戴N95口罩，沒有意願也可以不篩檢，而這樣的情況，就讓許多醫護人員都相當擔心自己會因此確診，真心覺得自己快被壓垮了。

文章曝光後，也有網友透露，醫護人員若確診，不必居隔照護10天，「不可或缺的醫護人力，也可以專案報備衛福部核准後，儘速回歸醫院工作」；還有網友表示，「我姊姊、姊夫也是醫護第一線戰士！真的很辛苦」、「我女友就是急診的護理師啦，她週五一個人顧20幾個病人，回家就是躺在地板直接睡死，她現在寧願確診也不想上班」、「我家人是醫檢師，也因為疫情檢驗量攀升，連續上班十幾天沒休假了，即使下班也要on call支援」、「有親戚在醫院上班，也說真的沒事不要來醫院，有的已經院內感染了，然後平常不太會亂跑的一個朋友去醫院看病結果就確診了」。

▲醫護現身說法。（圖／翻攝自Dcard）

其他網友也回應，「忽然就說要共存，然後什麼配套措施、SOP、檢傷分類都沒有，這次醫護真的超爆慘」、「辛苦了，這該死的疫情下，每個人都不容易沒錯，但最辛苦的還是第一線的你們」、「支持無條件共存的都蠻沒同理心的」、「我們做不了什麼，只能自我防護做好，盡量減少你們的負擔，跟你們說一句辛苦了」。

▼網友熱議。（圖／翻攝自Dcard）