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喪禮狂傳敲棺聲！女子入殮後竟「死而復生」　突睜雙眼嚇傻親友

記者葉睿涵／綜合報導

秘魯女子卡拉卡（Rosa Isabel Cespedes Callaca）最近在車禍後，被醫師判定死亡，於是家人4月26日完成入殮儀式後，便計劃將她送葬。不料，在運棺的過程中，喪葬人員居然聽到棺內傳來了掙扎聲，仔細一看，躺在棺內的卡拉卡居然「死而復生」，還睜大了雙眼，讓一眾親友全嚇得說不出話來。

綜合外媒報導，卡拉卡4月下旬發生了一起恐怖車禍，導致同車的姐夫死亡，外甥們受重傷，而卡拉卡本人也在送院後，被蘭巴耶克（Lambayeque）地區醫院的醫師判定死亡。卡拉卡的家人4月26日將她的「遺體」放入棕紅色的棺木，並計劃在告別式後，將她送到墓地下葬。

▲▼卡拉卡在下葬前突然「死而復生」，張開了眼掙扎著想從棺內出來。（圖／翻攝自推特）

▲卡拉卡在下葬前突然「死而復生」，張開了眼掙扎著想從棺內出來。（圖／翻攝自推特）

不料，當喪葬人員將棺木扛起時，居然聽見棺內傳來陣陣掙扎聲，而且隱約還可聽見有人正在敲打棺材，於是他們立刻停下腳步、開棺檢查。沒想到，當他們一打開棺木，只見原本已被判定死亡的卡拉卡，如今居然睜大雙眼，虛弱地喘著氣，滿頭大汗地望著他們。

墓地管理員胡安（Juan Segundo Cajo）見狀，立刻跑回辦公室報警，而卡拉卡的家屬則立即將她送到費雷尼亞費的醫院（Referential Hospital Ferrenafe）接受檢查。由於卡拉卡的生命跡象微弱，因此她一到醫院就被裝上呼吸機，但她仍在數小時後不幸離世。

卡拉卡的家屬表示，他們懷疑卡拉卡在車禍後就陷入了昏迷，不過卻被庸醫們誤判為死亡，導致她錯過黃金治療時間。她的一名阿姨表示，「我們還保留著卡拉卡在葬禮中掙扎著要從棺木出來的影片，我們想要查清楚她的狀況。」

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