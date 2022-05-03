台大校內驚悚車禍「重傷博士生」最新病況曝光！他委託同學發聲了

▲台大化學系副教授徐丞志在臉書透露車禍現場照。（圖／翻攝臉書）



記者曾羿翔／綜合報導

台灣大學校園內日前發生嚴重車禍，一名博士生騎單車行經椰林大道時，遭汽車撞上當場遭拖行數公尺，傷勢嚴重送進加護病房觀察。有一位自稱是車禍當事人的同學3日晚間代發聲指出，目前受傷的博士生已轉到一般病房，還要花一些時間才能痊癒，謝謝幫叫駐警、救護車的同學，當下聽到救護車要來了真的是安心許多。

一名自稱是小椰林發生車禍當事人的同學3日晚間在「NTU台大學生交流板」發文指出，由於受傷博士生現在不方便打字，所以由他來轉述：大家好，我是那天騎腳踏車的學生， 目前已從加護病房轉到一般病房，雖然還要花一些時間才能痊癒，但大致無大礙。 主要想要謝謝那天幫助我的所有人，謝謝在那個當下，幫忙抬車，把我拉出來的同學們，讓我很快能夠脫困。

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謝謝幫忙叫駐警、救護車的同學，當下聽到救護車要來了真的是安心很多。 謝謝駐警、系辦同仁、老師、醫師們的聯繫。 也謝謝實驗室同學們的幫忙。 最後也感謝大家給予的祝福（有很多好朋友傳訊息給我，但現在手機使用還很障礙，之後會再一一回覆你們的，謝謝你們） 祝福大家平安，健康。

▲台大校內限速20公里。（圖／資料照）



該起嚴重車禍當時引起台大師生一陣譁然，因為校內限速僅20公里，大安警分局交通分隊對此指出，台灣大學校內屬校方私人空間並非一般道路，無法適用《道路交通管理處罰條例》，警方仍到場蒐證開立車禍事故聯單，後續車禍被害人仍可依刑法傷害、重傷害、民法侵權賠償等相關法律規定提告、仍可捍衛自身權益。

據了解，肇事雙方都是台大學生，遭輾壓受重傷的博士生是化學系博士班學生，而開車肇事的女子是某研究所的碩士生，肇事女家屬允諾將會全額賠償受傷博士生醫療與復健所有費用，雙方已初步達成和解。

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